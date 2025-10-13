บาร์ซ่าไม่ต่อสัญญาเลวานดอฟสกี้แล้ว อาจแขวนสตั๊ดหรือย้ายไปตะวันออกกลาง
“สปอร์ต” สื่อสเปน รายงานว่า บาร์เซโลน่าจะไม่มีการต่อสัญญาใหม่กับโรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ กองหน้าโปแลนด์วัย 37 ปี ออกไปอีกแล้ว หลังหมดสัญญากับทีมในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ เนื่องจากอายุที่มากขึ้น และฟอร์มการเล่นที่ถดถอยลงไป ซึ่งบาร์ซ่าเองก็กำลังมองหาตัวแทนที่จะมาล่าตาข่ายแทนเขาอยู่ โดยมีชื่อของฮูเลียน อัลวาเรซ ดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาจากแอตเลติโก้ มาดริด เป็นเป้าหมายที่บาร์ซ่าให้ความสนใจ
สื่อสเปนยังรายงานอีกว่า ยังเป็นที่จับตามองว่าเลวานดอฟสกี้จะยังคงเล่นฟุตบอลอาชีพต่อไปหรือไม่หลังจบฤดูกาลหรือไม่ หรือประกาศแขวนสตั๊ดหลังจบฤดูกาลตามที่ภรรยาอยากให้ทำ อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า ทีมจากตะวันออกกลางให้ความสนใจอยู่ ขึ้นอยู่กับเขาว่าจะตัดสินอย่างไร
ฤดูกาลนี้ดาวยิงโปแลนด์ลงเล่นในลาลีก้าไป 7 นัด ยิง 4 ประตู ส่วนในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ลงเล่นไป 2 นัด ยิงประตูไม่ได้