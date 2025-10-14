ปืนใหญ่-ไวกิ้งเซ็ง โอเดการ์ดพักอีก 1 เดือน ชวดช่วยทีมชาติการันตีตั๋วบอลโลก
มาร์ติน โอเดการ์ด มิดฟิลด์ทีมชาตินอร์เวย์ของอาร์เซน่อล ได้รับบาดเจ็บที่เอ็นกลางหัวเข่า จากเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ต้องพักยาวจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน เพื่อรักษาอาการเจ็บ ทำให้เขาจะไม่ได้ลงช่วยทีมปืนใหญ่ในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะเจอกับฟูแล่ม, คริสตัล พาเลซ, เบิร์นลีย์, ซันเดอร์แลนด์ รวมทั้งยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก กับแอตเลติโก้ มาดริด และสลาเวีย ปราก
“บีบีซี” รายงานว่า มีโอกาสที่โอเดการ์ดอาจจะไม่สามารถช่วยทีมในเกม “ลอนดอน ดาร์บี้” ที่อาร์เซน่อลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายนด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ ทีมชาตินอร์เวย์ที่นำเป็นจ่าฝูงในกลุ่มดี ของฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป จะได้เล่นในบ้านกับเอสโตเนีย ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ถ้าชนะได้ก็จะการันตีคว้าตั๋วลุยฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย เป็นครั้งแรกในรอบ 28 ปี ได้ทันที แต่จากรายงานข่าวนี้ ค่อนข้างแน่นอนว่าโอเดการ์ดจะหายไม่ทันช่วยทีมไวกิ้งในแมตช์สำคัญได้