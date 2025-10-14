เคปเวิร์ดคว้าตั๋วลุยบอลโลกหนแรก ชาติเล็กสุดอันดับ 2 ที่ไปแข่งรอบสุดท้าย
เคปเวิร์ด ชาติในทวีปแอฟริกา กลายเป็นทีมที่ 22 ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026 ได้สำเร็จ หลังเปิดบ้านเอาชนะเอสวาตินี่ 3-0 ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา กลุ่มดี นัดสุดท้าย ที่สนามกีฬาแห่งชาติเคปเวิรืด เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
เคปเวิรืดต้องการชัยชนะนัดนี้เพื่อการันตีตั๋วเวิลด์คัพ และได้ประตูจากไดลอน ลิวราเมนโต้ นาทีที่ 48 วิลลี่ เซเมโด้ นาทีที่ 54 ปิดท้ายด้วยสตอปิร่า นาทีที่ 90+1 ทำให้มี 23 คะแนน จาก 10 นัด ปิดฉากแชมป์กลุ่ม ได้ไปฟุตบอลโลก หนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นชาติที่มีประชากรน้อยสุดเป็นอันดับ 2 (525,000 คน) ที่ได้สิทธิไปแข่งขันฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย รองจากไอซ์แลนด์(400,000 คน) ที่เคยทำได้ในฟุตบอลโลก 2018
ขณะที่แคเมอรูน จบรองแชมป์ในกลุ่มนี้ ต้องไปลุ้นเป็นอันดับ 2 ที่ดีที่สุดในการคว้าตั๋วหรือเข้ารอบคัดเลือกรอบต่อไป
สำหรับ 22 ทีมที่ได้สิทธิไปแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 แน่นอนแล้ว มีดังนี้ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก(เจ้าภาพร่วม), ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, อิหร่าน, อาร์เจนตินา, อุซเบกิสถาน, เกาหลีใต้, จอร์แดน, ออสเตรเลีย, บราซิล, เอกวาดอร์, อุรุกวัย, โคลอมเบีย, ปารากวัย, โมร็อกโก, ตูนิเซีย, อียิปต์, แอลจีเรีย, กานา, เคปเวิร์ด
ผลฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป ดังนี้
ไอรืแลนด์เหนือ แพ้ เยอรมนี 0-1
สโลวาเกีย ชนะ ลักเซมเบิร์ก 2-0
สโลวีเนีย เสมอ สวิตเซอร์แลนด์ 0-0
สวีเดน แพ้ โคโซโว 0-1
ไอซ์แลนด์ เสมอ ฝรั่งเศส 2-2
ยูเครน ชนะ อาเซอร์ไบจาน 2-1
นอร์ธ มาร์ซิโดเนีย เสมอ คาซัคสถาน 1-1
เวลส์ แพ้ เบลเยียม 2-4