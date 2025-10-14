ทูเคิลเตือนแรชฟอร์ดต้องยิงให้มากกว่านี้ ถ้าอยากติดทีมชาติต่อเนื่อง
โธมัส ทูเคิล ผู้จัดการทีมชาติอังกฤษ ออกมากล่าวถึงมาร์คัส แรชฟอร์ด กองหน้าที่เรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ หลังย้ายจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไปร่วมทีมบาร์เซโลน่า ด้วยสัญญายืมตัว ว่า มองว่าขีดจำกัดของแรชฟอร์ดนั้นสูงกว่านักเตะคนอื่นๆ มาก ดังนั้นจึต้องไปให้ถึงจุดที่ดีที่สุดของตัวเขาเอง นี่คือสิ่งที่ท้าทายเขามากๆ ในเรื่องของพรสวรรค์ ไม่มีใครสงสัยในเรื่องนี้ แต่ก็ต้องตั้งคำถามว่าเจาจะพิสูจน์ตัวเองได้แค่ไหนทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติ สำหรับทีมชาตินั้นไม่ว่าเขาจะออกสตาร์ตเป็นตัวจริงหรือเป็นตัวสำรอง เขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเอง
ทูเคิลกล่าวอีกว่า แรชฟอร์ดสามารถก้าวไปเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของโลกได้ เพราะเขามีคุณภาพในการฝึกซ้อมมากๆ จบสกอร์ได้ดีทั้งสองเท้าและหัว มีความเร็ว แข็งแกร่งในการดวลบนอากาศ แต่จำนวนประตูที่เขาทำได้ไม่ได้เป็นไปตามศักยภาพที่เขามี ดังนั้นเขาจึงต้องมีส่วนร่วมในการทำประตูของทีมให้มากกว่านี้ จากการที่ได้เห็นเขาซ้อมมา ทั้งคุณภาพและการจบสกอร์ที่ดีมาก แต่ในแมตช์จริงเขายังยิงได้ไม่มากพอ ดังนั้นจึงควรทำให้ดีขึ้น
“เขายังเป็นหนุ่มและมีเวลามากพอที่จะตัดสินอนาคตของตัวเองให้ถูกต้องได้ ที่สำคัญไม่ควรปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไป เพราะเขาอาจจะเสียดายช่วงเวลา 10 ปีที่พยายามทำมาก็ได้” กุนซือทีมสิงโตคำรามกล่าว
ทั้งนี้ แรชฟอร์ดไม่ติดทีมชาติอังกฤษชุดสู้ศึกยูโร 2024 ในช่วงที่แกเร็ธ เซาธ์เกต คุมทีม และเพิ่งกลับมามีชื่ออีกครั้งในการเรียกตัวของทูเคิลรอบล่าสุด