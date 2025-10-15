6ทีมคว้าตั๋วลุยบอลโลก อังกฤษการันตีได้เข้ารอบสุดท้ายแล้ว
6 ชาติคว้าตั๋วลุยฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย ที่สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก เป็นเจ้าภาพร่วม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม คือ แอฟริกาใต้, กาตาร์, อังกฤษ, ซาอุดีอาระเบีย, ไอวอรีโคสต์, เซเนกัล
ในรอบคัดเลือก โซนยุโรป อังกฤษบุกชนะลัตเวีย 5-0 ทำให้มี 18 คะแนน จาก 6 คว้าแชมป์กลุ่มเคแน่นอนแล้ว การันตีผ่านเข้ารอบสุดท้าย
โซนเอเชีย รอบสี่ กาตาร์เปิดบ้านชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2-1 ซาอุดีอาระเบีย เสมอ อิรัก 0-0 ทำให้ได้แชมป์ของกลุ่มตัวเอง ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้อีก 2 ทีมของเอเชีย
โซนแอฟริกา แข่งขันแมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม เซเนกัล ชนะ มอริทาเนีย 4-0 คว้าแชมป์กลุ่มบี มี 24 คะแนน แอฟริกาใต้ ชนะ รวันดา 3-0 คว้าแชมป์กลุ่มซี มี 18 คะแนน ไอวอรีโคสต์ ชนะ เคนยา 3-0 คว้าแชมป์กลุ่มเอฟ มี 26 คะแนน
ทำให้ตอนนี้มี 28 ทีมที่ได้สิทธิไปแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 แน่นอนแล้ว มีดังนี้ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก(เจ้าภาพร่วม), ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, อิหร่าน, อาร์เจนตินา, อุซเบกิสถาน, เกาหลีใต้, จอร์แดน, ออสเตรเลีย, บราซิล, เอกวาดอร์, อุรุกวัย, โคลอมเบีย, ปารากวัย, โมร็อกโก, ตูนิเซีย, อียิปต์, แอลจีเรีย, กานา, เคปเวิร์ด, แอฟริกาใต้, กาตาร์, อังกฤษ, ซาอุดีอาระเบีย, ไอวอรีโคสต์, เซเนกัล