ทูเคิลปลื้มแฟนบอลสิงโตให้กำลังใจทีมจนคว้าตั๋วบอลโลก ชมเคนสุดทุ่มเท
โธมัส ทูเคิล ผู้จัดการทีมชาติอังกฤษ กล่าวหลังจากพาทีมบุกถล่มลัตเวีย 5-0 ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป กลุ่มเค ที่เดากาวา สเตเดียม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม และการันตีคว้าสิทธิไปแข่งขันรอบสุดท้ายแล้วว่า ในครึ่งแรกโดนแฟนบอลแซวเล็กน้อย จากการที่ได้บ่นไปก่อนหน้านี้ว่าแฟนบอลไม่ค่อยส่งเสียงเชียร์ทีมมากนัก ซึ่งก็ยอมรับได้ด้วยอารมณ์ขัน ไม่มีปัญหาอะไรเลย เพราะพวกเขามีเหตุผลที่จะล้อเป็นสิ่งสร้างสรรค์ที่ทำให้ยิ้มได้ เป็นความขบขันแบบอังกฤษ วันนี้แฟนบอลเชียร์ทีมเต็มที่มาก จึงอยากให้เป็นแบบนี้ในการแข่งขันรอบสุดท้ายด้วย
ทูเคิลกล่าวชมแฮร์รี่ เคน กองหน้ากัปตันทีมว่า เคนเพิ่งพูดกับทีมว่า ทุกคนต้องเตรียมพร้อมเพื่อสานต่อสิ่งที่เรากำลังสร้างในเดือนพฤศจิกายน ไม่มีใครควรถอยหลังหรือคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายาม พวกเขารู้สึกว่ากำลังทำอะไรบางอย่าง ประตูที่ 5 ที่เอเบเรชี่ เอเซ่ ยิงได้นั้น เราเสียบอลไปก่อนแล้วเคนก็วิ่งกลับลงไปครึ่งสนาม เพื่อช่วยเกมรับ ในฐานะกัปตันทีม ในฐานะกองหน้าหมายเลข 9 จริงๆ แล้วเขาไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเลย ไม่มีใครจะตำหนิเขาถ้าเขาไม่วิ่งกลับไปช่วย แต่เขาก็ทำ และนั่นคือมาตรฐาน นั่นคือแบบอย่างที่เขาสร้างไว้ให้เพื่อนร่วมทีม และทุกคนในตอนนี้ก็สัมผัสได้ถึงสิ่งนั้น การเล่นของเขาช่วยให้เราเอาบอลกลับมาได้ และสุดท้ายก็เป็นประตู ซึ่งเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมจริงๆ
“เคนพร้อมทำทุกอย่างที่ทีมต้องการ ผมมีความสุขมากที่ได้ร่วมงานกับเขา เขาอยู่ในสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยม สภาพจิตใจก็แข็งแกร่ง ฟอร์มการเล่นอยู่ในระดับสูงสุด ทุกอย่างลงตัว” ทูเคิลกล่าว