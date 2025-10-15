แมนยูพิจารณาใช้ออปชั่นให้คาเซมิโร่อยู่ต่ออีก 1 ปี แต่ต้องยอมลดค่าเหนื่อย
“เดลี่เมล” รายงานว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีโอกาสที่จะใช้ออปชั่นขยายสัญญากับคาเซมิโร่ มิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลออกไปอีก 1 ปี แต่เขาต้องยอมลดค่าเหนื่อย 375,000 ปอนด์(16.25 ล้านบาท) ต่อสัปดาห์ที่รับอยู่ในสัญญาเดิมลงเท่านั้น
คาเซมิโร่จะหมดสัญญากับทีมปีศาจแดงในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ แต่มีออปชั่นขยายสัญญาออกไปได้ 12 เดือน ซึ่งมิดฟิลด์วัย 33 ปี กลับมาเป็นกำลังสำคัญในแผงมิดฟิลด์ของรูเบน อโมริม ได้แล้ว และทำผลงานได้ดีในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีความเป้นไปได้ที่จะได้อยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยอีก 1 ฤดูกาล
กองกลางแซมบ้าลงเล่นให้แมนยูในฤดูกาลนี้ด้วยการเป็นตัวจริงใน 5 เกมแรกของศึกพรีเมียร์ลีก ก่อนจะโดนใบแดงในเกมกับเชลซี ทำให้ถูกแบนในเกมกับเบรนท์ฟอร์ด แต่ก็กลับมามีชื่อเป็นตัวจริงในเกมกับซันเดอร์แลนด์ ก่อนเบรกทีมชาติรอบล่าสุด