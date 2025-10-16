ทูเคิลยังเปิดกว้างเรียกแข้งอังกฤษติดทีม พาลเมอร์หายเจ็บมีชื่อแน่
โธมัส ทูเคิล กุนซือทีมชาติอังกฤษ ออกมายืนยันว่าจะมีการพูดคุยกับนักเตะอังกฤษหลายคนที่ไม่ได้ถูกเรียกติดทีมในรอบล่าสุด ถึงแม้ว่าจะพาทีมผ่านเข้ารอบสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026 ไปแล้ว แต่ก็ต้องติดต่อกับนักเตะที่ไม่อยู่ในแคมป์รอบล่าสุดด้วย เพราะไม่มีใครทำผิด มันไม่ใช่การลงโทษ จากการที่ได้คุยกันก็ยืนยันแล้วว่าทุกคนมีโอกาสจะกลับมาติดทีมได้ ยอมรับว่าเชื่อมั่นในตัวนักเตะบางคนที่ไม่ได้ติดทีมมา มากกว่าคนที่อยู่ในแคมป์เสียอีก
นักเตะชื่อดังหลายคนไม่มีชื่อติดทีมในรอบล่าสุด ทั้งจู๊ด เบลลิงแฮม มิดฟิลด์รีล มาดริด, ฟิล โฟเด้น แนวรุกจากแมนเชสเตอร์ ซิตี้, แจ็ค กรีลิช ที่โชว์ฟอร์มดีกับเอฟเวอร์ตัน อดัม วอร์ตัน กองกลางอนาคตไกลของคริสตัล พาเลซ
ทูเคิลกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาเราก็พูดกันถึงชื่อเดิมๆ แต่อย่าลืมว่าเรายังมีคอเนอร์ กัลลาเกอร์, เทรเวอร์ห์ ชาโลบาห์ และโคล พาลเมอร์ ที่ยังมีอาการเจ็บจนไม่สามารถลงสนามได้ ทั้งๆ ที่พวกเขามีความกระหายและเหมาะที่จะมาอยู่ในแคมป์ หลังจากนี้จะต้องตัดสินใจเรื่องเรียกตัวนักเตะสำหรับเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องในฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก 2 แมตช์สุดท้าย ถึงแม้จะไม่มีผลต่อการเข้ารอบแล้ว แต่ก็อยากให้รักษาฟอร์มที่ดีต่อไป