สเปอร์สเตรียมงบซื้อเคนกลับบ้านซัมเมอร์หน้า หวังช่วยล่าแชมป์-ทุบสถิติยิงสูงสุด
“ทีมทอล์ก” รายงานว่า แหล่งข่าวใกล้ชิดกับท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ยืนยันว่า กลุ่มทุนอีนิค ที่ถือหุ้นใหญ่ของสโมสรพร้อมทุบคลังทุ่มเงินค่าฉีกสัญญาและค่าเหนื่อยดึงตัวแฮร์รี่ เคน อดีตกองหน้ากัปตันทีมกลับมาจากบาเยิร์น มิวนิก ในซัมเมอร์หน้า
สำหรับเป้าหมายของสเปอร์สในการดึงเคนกลับมาล่าตาข่ายให้ทีมนั้น มีทั้งการช่วยให้ทีมมีลุ้นแชมป์ได้มากขึ้น ภายใต้การคุมทีมของโธมัส แฟรงก์ รวมทั้งอยากให้เคนกลับมาทำลายสถิติยิงประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีก 260 ประตู ของอลัน เชียเรอร์ ด้วย ซึ่งกองหน้าวัย 32 ปี เคยยิงในช่วงที่อยู่กับทีมไก่เดือยทองไปแล้ว 213 ประตู
ก่อนหน้านี้เคนได้ออกมาพูดถึงโอกาสที่จะกลับไปค้าแข้งที่อังกฤษว่า มีโอกาสน้อยลงไปเรื่อยๆ เพราะมีความสุขมากๆ กับบาเยิร์น และพร้อมต่อสัญญาใหม่ออกไป