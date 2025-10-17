พิคฟอร์ดต่อสัญญาเอฟเวอร์ตันถึงปี 2029 ขออยู่สร้างตำนานกับสโมสร
จอร์แดน พิคฟอร์ด นายทวารทีมชาติอังกฤษต่อสัญญากับเอฟเวอร์ตันออกไป 4 ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ทำให้เขาจะมีสัญญากับทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินไปจนถึงปี 2029
พิคฟอร์ดกล่าวหลังต่อสัญญาว่า รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้รับโอกาสให้สร้างตำนานของตัวเองที่นี่ และได้มีส่วนในการเดินหน้าพาสโมสรไปสู่จุดที่ควรจะเป็น เอฟเวอร์ตันเป็นสโมสรที่พิเศษสำหรับตัวเขามากๆ นับตั้งแต่ย้ายมาจากซันเดอร์แลนด์ตอนยังอายุน้อย ก็มาเติบโตที่นี่ จึงเป็นช่วงเวลาพิเศษสำหรับตัวเองและครอบครัว
ผู้รักษาประตูวัย 31 ปี กล่าวอีกว่า เชื่อมั่นว่าช่วงเวลาแย่ๆ ได้ผ่านไปแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่จะสร้างโมเมนตัมร่วมกัน เจ้าของใหม่เข้ามาและแสดงให้เห็นว่าอยากจะพาสโมสรเดินไปข้างหน้า รวมทั้งเดวิด มอยส์ ที่กำลับมาคุมทีมอีกครั้งก็ทำแบบเดียวกัน เช่นเดียวกับนักเตะทุกคนในสนาม ฤดูกาลนี้เราเริ่มต้นกันได้ดี จึงต้องรักษาโมเมนตัมเอาไว้ให้ได้ เพื่อพาเอฟเวอร์ตันกลับไปแข่งขันในฟุตบอลยุโรปให้ได้อีกครั้ง เราต้องมีแนวทางที่ขัดเจน หลังจากนั้นเราก็จะมีลุ้นชูถ้วยแชมป์ได้
พิคฟอร์ดเฝ้าเสาให้เอฟเวอร์ตันมาแล้ว 326 แมตช์ ซึ่งผู้รักษาประตูที่ลงสนามให้สโมสรมากที่สุด คือ เนวิลล์ เซาธ์ฮอลล์ 751 นัด ซึ่งพิคฟอร์ดกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ทุกคนรู้ดีว่าเซาธ์ฮอลล์ยิ่งใหญ่ขนาดไหน แต่ก็อยากจะขัยบสถิติเข้าไปให้ใกล้เขามากที่สุด ถึงแม้จะแซงไม่ได้ แต่วันที่เลิกเล่นก็ไม่อยากให้จำนวนแมตช์ที่ลงสนามให้ทีมห่างกันเกินไปนัก