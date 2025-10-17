โรนัลโด้ยังเป็นนักเตะรายได้สูงสุดของโลก รับปีเดียวเกือบหมื่นล้าน เบลลิงแฮม-ยามาลติดท็อป 10 ครั้งแรก
“ฟอร์บส์” นิตยสารการเงินชื่อดัง ได้จัดอันดับนักฟุตบอลที่มีรายได้มากที่สุดในโลกออกมาอีกครั้ง ซึ่งคริสเตียโน่ โรนัลโด้ กัปตันทีมชาติโปรตุเกสของอัล นาสเซอร์ มีรายได้สูงที่สุดในรอบ 1 ปี ที่ 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(9,127 ล้านบาท) ทิ้งห่างลิโอเนล เมสซี่ ดาวยิงกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาที่ค้าแข้งอยู่กับอินเตอร์ ไมอามี กว่าเท่าตัว ซึ่งเมสซี่มีรายได้รวมอยู่ที่ 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(4,237 ล้านบาท)
อันดับ 3 คาริม เบนเซม่า อดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่อยู่กับอัล อิตติฮัด ในซาอุดี โปรลีก 104 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(3,390 ล้านบาท) อันดับ 4 คีเลียง เอ็มบัปเป้ กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของรีล มาดริด 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(3,096 ล้านบาท) อันดับ 5 เออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ ดาวยิงนอร์เวย์ของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(2,608 ล้านบาท) อันดับ 6 วินิซิอุส จูเนียร์ กองหน้าบราซิลของรีล มาดริด 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(1,956 ล้านบาท) อันดับ 7 โมฮาเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าอียิปต์ของลิเวอร์พูล 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(1,793 ล้านบาท) อันดับ 8 ซาดิโอ มาเน่ แนวรุกเซเนกัลของอัล นาสเซอร์ 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(1,760 ล้านบาท)
ขณะที่อันดับ 9 และ 10 เป็นสองนักเตะที่มีรายได้ติดท็อป 10 ของโลกเป็นครั้งแรก อันดับ 9 จู๊ด เบลลิงแฮม กองกลางอังกฤษของรีล มาดริด 44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(1,434 ล้านบาท) และอันดับ 10 ลามีน ยามาล แนวรุกสเปนของบาร์เซโลน่า 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(1,401 ล้านบาท)
ส่วนนักเตะชื่อดังอย่างเนย์มาร์ กองหน้าบราซิลที่ปัจจุบันอยู่กับซานโต๊ส และเควิน เดอ บรอยน์ เพลย์เมกเกอร์เบลเยียม ที่ย้ายจากแมนซิตี้ไปอยู่กับนาโปลี มีรายได้ที่ลดลงจนหลุดจากท็อป 10 ไปแล้ว