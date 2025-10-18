สวีเดนตั้งโต๊ะเจรจาพ็อตเตอร์คุมทีมแล้ว
“บีบีซี” รายงานว่า เกรแฮม พ็อตเตอร์ โค้ชชาวอังกฤษ ที่มีข่าวว่าสนใจจะไปคุมทีมชาติสวีเดน ได้มีการเริ่มเจรจากับสหพันธ์ฟุตบอลสวีเดนแล้ว หลังจากที่เพิ่งปลดยอน ดาห์ล โทมัสสัน โค้ชชาวเดนมาร์กออกจากตำแหน่งไป จากผลงานที่ย่ำแย่ในฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก รั้งบ๊วยของกลุ่มบี ไม่ชนะใครเลยจาก 4 เกม
สื่ออังกฤษรายงานว่า การเจรจาระหว่างสองฝ่ายเกิดขึ้นแล้วและเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว
สำหรับพ็อตเตอร์เริ่มงานโค้ชเต็มตัวครั้งแรกกับทีมโอสเตอร์ซุนด์ในสวีเดน โดยทำงานอยู่ 7 ปี พาทีมเลื่อนชั้นจากระดับดิวิชั่น 4 สู่ลีกสูงสุด และได้ไปเตะบอลถ้วยยุโรป ก่อนลาไปคุมสวอนซีในปี 2018 ขณะที่ล่าสุด กุนซือวัย 50 ปี เพิ่งโดนเวสต์แฮมปลดจากตำแหน่งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน หลังจากคุมทีมขุนค้อนเก็บชัยได้เพียง 6 จาก 23 นัดในพรีเมียร์ลีก
ทั้งนี้ ถึงแม้สวีเดนจะผลงานไม่ดีในรอบคัดเลือก ฟุตบอลโลก แต่ก็ยังมีโอกาสลุ้นจากการเพลย์ออฟ เนื่องจากคว้าแชมป์ลีกซี กลุ่ม 1 ในยูฟ่า เนชั่นลีกส์ เป็นอีกช่องทางที่จะได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้