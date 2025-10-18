กลาสเนอร์ตอบเอง เกฮีไม่ต่อสัญญาพาเลซ รอย้ายฟรีช่วงซัมเมอร์
โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ ผู้จัดการทีมคริสตัล พาเลซ ออกมาเปิดเผยถึงอนาคตของมาร์ค เกฮี กองหลังทีมชาติอังกฤษ ที่กำลังจะหมดสัญญากับทีมในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ว่า เกฮีได้แจ้งกับสโมสรแล้วว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาใหม่ออกไป และจะย้ายออกจากทีมไปหลังจบฤดูกาลนี้ ซึ่งก็จะไม่ทำอะไรกับเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องปกติ เพราะสำหรับพาเลซแล้ว คงไม่สามารถจัดารอะไรกับสถานการณ์แบบนี้ได้แล้ว ต้องคิดถึงทางที่ดีที่สุดสำหรับขั้นต่อไป นี่คือสิ่งที่พวกเราคุยกัน
เกฮีเกือบจะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้ว หลังจากสองสโมสรตกลงค่าตัวกันได้ และตัวนักเตะตกลงสัญญาส่วนตัวลงตัวแล้ว อย่างไรก็ตามดีลนี้ก็ล่ม เพราะพาเลซยกเลิกการขายกองหลังรายนี้ออกจากทีมในช่วงก่อนปิดตลาดไม่กี่ชั่วโมง
“ดิ แอธเลติค” รายงานว่า เป็นที่น่าจับตามองว่าทีมหงส์แดงจะกลับมาให้ความสนใจหรือไม่ และมีความเป็นไปได้ที่พาเลซจะขายเขาออกจากทีมไปในช่วงตลาดหน้าหนาว ก่อนที่จะเสียตัวไปฟรีๆ อย่างไรก็ตามตัวนักเตะตั้งใจที่จะรอให้หมดสัญญาแล้วย้ายไปร่วมทีมหงส์แดงแบบไม่มีค่าตัว