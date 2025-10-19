บาเยิร์น ยังแกร่งเหมือนเดิมเปิดบ้านทุบ ‘ดอร์ทมุนด์’ 2-1 ศึกแดร์ คลาสสิเคอร์
การแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีก้า เยอรมนี ประจำคืนวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม ช่วงที่สอง เป็นเกมบิ๊กแมตช์ แดร์ คลาสสิเคอร์ ระหว่าง “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิก ทีมจ่าฝูงที่ยังไม่ปราชัย เปิดบ้าน อลิอันซ์ อารีน่า รับมือ “เสือเหลือง” โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ทีมรองจ่าฝูง
เจ้าบ้าน บาเยิร์น ของบอสใหญ่ แว็งซ็อง ก็องปานี ฟอร์มสุดโหดมาต่อเนื่องจัดทัพนำมาโดย โยชัว คิมมิค, ไมเคิ่ล โอลิเซ่, หลุยส์ ดิอ๊าซ, แฮร์รี่ เคน, นิโคลัส แจ็คสัน
ส่วนดอร์ทมุนด์ ของกุนซือ นิโก้ โควัค จัดทัพนำมาโดย เฟลิกซ์ เมชา, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน, คาริม อเดเยมี่, เชห์รู กีราสซี่, มาร์เซล ซาบิตเซอร์
คู่นี้บาเยิร์นฯ ดูดีกว่า เหนือกว่า แต่ดอร์ทมุนด์มาสู้ได้อย่างสนุก ก่อนที่สุดท้ายจะเป็นเสือใต้ เอาชนะไป 2-1
ทำให้บาเยิร์น เตะ 7 นัด มี 21 แต้มเต็ม นำเป็นจ่าฝูงต่อไปและทิ้งห่างดอร์ทมุนด์ ถึง 7 แต้มแล้ว