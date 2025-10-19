แดงเดือดคืนนี้! เช็กความพร้อม ‘ลิเวอร์พูล VS แมน ยู’ ก่อนดวล 22.30 น.
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ คืนนี้ (19 ต.ค.) ถือเป็นไฮไลต์ที่แฟนบอลทั่วโลกให้การติดตาม เป็นเกมเตะศึกแดงเดือด “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ทีมอันดับ 3 เปิดรังแอนด์ฟิลด์ รับการมาเยือนของ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 11 คิกออฟกันในเวลา 22.30 น. ถ่ายทอดสดทาง Monomax และ AIS PLAY
แมนฯ ยูไนเต็ด มีโอกาสไล่จี้ ลิเวอร์พูล เหลือเพียง 2 แต้ม หากบุกคว้าชัยที่แอนฟิลด์ได้ ขณะที่ลูกทีมของ อาร์เน่อ สล็อต กำลังเผชิญช่วงฟอร์มตกแพ้ 3 นัดรวดก่อนพักเบรกทีมชาติ
ความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนดวลกันในศึก “แดงเดือด” คืนนี้
อาร์เน่อ สล็อต กุนซือลิเวอร์พูล ยืนยันว่า อิบราฮิมา โกนาเต้ และ ไรอัน กราเฟนแบร์ค ทั้ง 2 คีย์แมนต่างฟิตพร้อมสำหรับศึกแดงเดือดขบวนแรกของฤดูกาลนี้ แต่สำหรับ อลีสซง เบ็คเกอร์ โกลมือ 1 เลือดแซมบ้ายังต้องพักรักษาตัวอีกราวสัปดาห์เป็นอย่างต่ำ และแนวรับดาวรุ่ง โจวานนี่ เลโอนี่ ปิดเทอมไปแล้วก่อนเพื่อน ส่วน วาตารุ เอ็นโด ลุ้นฟิตแต่ต่อให้หายทันก็เป็นแค่สำรองเท่านั้น ในราย โมฮาเหม็ด ซาลาห์ หลังจากพาทีมชาติอียิปต์ตีตั๋วฟุตบอลโลกได้สำเร็จ เตรียมใช้โอกาสนี้พลิกฟอร์มในลีก โดยสตาร์อียิปต์เคยมีส่วนร่วมกับ 19 ประตูพรีเมียร์ลีกพบ แมนฯ ยูไนเต็ด มากที่สุดในประวัติศาสตร์
รูเบน อโมริม กุนซือแมนฯ ยูไนเต็ด ยังไร้ ลิซานโดร มาร์ตีเนซ ปรากาารหลังอาร์เจนไตน์อยู่ระหว่างฟื้นฟูอาการเจ๊บเข่า ต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์ ขณะที่อีก 2 แนวรับ นูสแซร์ มาซราวี และ เอย์เด้น เฮฟเน ยังต้องรอเช็กความฟิต อย่างไรก็ดี สำหรับ บรูโน่ แฟร์นันด์ส, กาเซมีโร่, อาหมัด ดิยัลโล่ และ มาเตอุส คุนญ่า ซึ่งพลาดซ้อมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั้น ทั้งหมดเพียงพักฟื้นจากโปรแกรมทีมชาติและพร้อมลงสนาม แต่ คุนญ่า อาจนั่งสำรองอีกครั้ง รอโอกาสต่อจากสามประสาน เมสัน เมาท์, เบนยามิน เชชโก้ และ ไบรอัน เอ็มเบอโม่ แดนกลางอาจมีเซอร์ไพรส์ใช้ มานูเอล อูการ์เต้ เป็นตัวจริงหลังหลุดโผทีมชาติอุรุกวัย สภาพร่างกายสดกว่า กาเซมีโร่
นักเตะที่คาดว่าจะลงสนาม
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่, โดมินิค โซโบซไล, อิบราฮิมา โกนาเต้, เฟอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอช เคอร์เคซ, ไรอัน กราเฟนแบร์ค, เคอร์ติส โจนส์, โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โกดี้ คักโป, อูโก้ เอกิติเก้
แมนฯ ยูไนเต็ด (3-4-3) เซนเน่อ ลัมเมนส์, เลนี่ โยโร่, มาต์ไตส์ เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์, ดีโอโก้ ดาโลต์, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, มานูเอล อูการ์เต้, แพทริค ดอร์กู, ไบรอัน เอ็มเบอโม่, เบนยามิน เชชโก้, เมสัน เมาท์
แฟนบอลทั้งสองทีมคิดว่า ใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ และสกอร์เท่าไหร่ ลองทายกันเข้ามาได้เลย