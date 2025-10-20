รีล มาดริด บุกเฉือด เกตาเฟ่ 9 คนหวิว 1-0 รั้งจ่าฝูงศึกลาลีก้า สเปน
“ราชันชุดขาว” รีล มาดริด บุกเฉือนเอาชนะ เกตาเฟ่ ที่เหลือผู้เล่น 9 คนไปแบบเฉียดฉิวด้วยสกอร์ 1-0 ในการแข่งขันฟุตบอลลาลีก้า สเปน ฤดูกาล 2025/26 แมตช์เดย์ที่ 9 ที่สนามโคลิเซียม ประเทศสเปน เมื่อคืนวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา
เกมนี้ในครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่ 0-0 จากนั้นครึ่งหลังนาทีที่ 77 เกตาเฟ่ เหลือผู้เล่น 10 คน เมื่ออัลลัน เอ็นยอม ไปทำฟาวล์จนได้รับใบแดงไล่ออกจากนาม
นาทีที่ 80 รีล มาดริด ซัดประตูขึ้นนำได้ 1-0 จากคีเลียน เอ็มบัปเป้ และนาทีที่ 84 เกตาฟ่า ต้องเหลือ 10 คน หลังจากที่ อเล็กซ์ ซานคริส โดนใบเหลืองที่สองเป็นใบแดงไล่ออจากสนามไปเช่นกัน
จบเกม รีล มาดริด บุกเอาชนะ เกตาเฟ่ 1-0 เก็บ 3 แต้มกลับออกมา ทำให้หลังลงเตะ 9 นัด มี 24 แต้ม รั้งตำแหน่งจ่าฝูงต่อไป โดยทิ้งห่างอันดับ 2 บาร์เซโลน่า อยู่ 2 แต้ม ส่วนเกตาเฟ่ มี 11 แต้ม อยู่อันดับ 12
ส่วนผลคู่อื่น
เอลเช่ เสมอ แอธเลติก บิลเบา 0-0
เซลต้า บีโก้ เสมอ รีล โซเซียดาด 1-1
เลบันเต้ แพ้ ราโย บาเยกาโน่ 0-3
ด้านผลบุนเดสลีก้า เยอรมัน
ไฟร์บวร์ก เสมอ ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 2-2
ซังต์.เพาลี แพ้ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 0-3
กัลโช่ เซเรีย อา
โคโม่ ชนะ ยูเวนตุส 2-0
เจนัว เสมอ ปาร์ม่า 0-0
กายารี่ แพ้ โบโลญญ่า 0-2
อตาลันต้า เสมอ ลาซิโอ 0-0
เอซี มิลาน ชนะ ฟิออเรนติน่า 2-1
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
ล็องส์ ชนะ ปารีส แอฟเซ 2-1
แรนส์ เสมอ โอแซร์ 2-2
ตูลูส ชนะ เม็ตซ์ 4-0
ลอริยองต์ เสมอ แบรสต์ 3-3
น็องต์ แพ้ ลีลล์ 0-2