ฟอเรสต์ต่อตั้งไดช์คุมทีม ฟูแล่มหวงซิลวาเตรียมจับต่อสัญญา
“ดิ แอธเลติค” รายงานว่า น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ เตรียมตั้งฌอน ไดช์ โค้ชวัย 54 ปี มาเป็นกุนซือคนใหม่ หลังจากทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้แล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยจะมีการเซ็นสัญญาระยะยาว หลังปลดอังเก้ ปอสเตโคกลู ออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้
ก่อนหน้านี้ เอเย่นต์ของโรแบร์โต้ มันชินี่ โค้ชชาวอิตาเลียน ได้ยืนยันว่ามันชินี่สนใจจะรับงานคุมทีมเจ้าป่า แต่จากการที่มันชินี่ไม่ได้คุมทีมในยุโรปมาพักใหญ่ นับตั้งแต่ปี 2018 ทำให้ฟอเรสต์กังวลถึงเรื่องนี้ จึงเปลี่ยนเป้าไปที่ไดช์ที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมากมาย ทั้งกับเบิร์นลี่ย์และเอฟเวอร์ตัน ซึ่งปัจจุบันก็ยังว่างงานอยู่
ขณะที่เป้าหมายโค้ชอีกคนที่ฟอเรสต์อยากได้มาคุมทีม คือ มาร์โก้ ซิลวา ที่ปัจจุบันอยู่กับฟูแล่มนั้น ดิแอธเลติค รายงานว่า เจ้าของสโมสรฟูแล่มได้ยืนยันกับตัวกุนซือชาวโปรตุกีสไปแล้วว่าต้องการต่อสัญญาใหม่ออกไป หลังจากสัญญาปัจจุบันจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ และจะมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาในกรณที่ทีมอื่นต้องการให้เขาไปคุมทีมที่ 15 ล้านปอนด์(655 ล้านบาท)
อย่างไรก็ตามซิลวาเองก็อยากจะพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจต่อสัญญากับฟูแล่มออกไป