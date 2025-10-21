รูนี่ย์คาดซาลาห์อาจย้ายออกจากลิเวอร์พูลในตลาดหน้าหนาว หลังผลงานดร็อป
เวย์น รูนี่ย์ อดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษ ออกมาแสดงความเห็นถึงโมฮาเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าลิเวอร์พูล ที่โดยวิจารณ์ฟอร์มการเล่นในศึกแดงเดือด ที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-2 ว่า ซาลาห์ลงสนามมากมายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เขาเป็นคนสำคัญของทีม และต้องรับความกดดัน ที่สำคัญเขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจะไม่แปลกใจเลยถ้าซาลาห์ตัดสินใจจะย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์ไปในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ หรือในซัมเมอร์หน้า
“ซาลาห์เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยม ผมชอบดูเขาเล่น แต่เวลาไล่เขาทันแล้ว มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคน บางครั้งคุณอาจจะไม่อยากยอมรับมัน แต่ก็ต้องทำความเข้าใจว่าวันหนึ่งคุณก็ต้องไป” รูนี่ย์กล่าว
ซาลาห์ในวัย 33 ปี เพิ่งต่อสัญญาออกไป 2 ปี เมื่อไม่นานมานี้ หลังทำผลงานยอดเยี่ยมยิง 29 ประตู ในพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลที่แล้ว พาทีมหงส์แดงคว้าแชมป์ลีกมาครองได้ แต่ซีซั่นนี้ยิงไป 3 ประตู จาก 11 นัดที่ลงสนามรวมทุกรายการ ซึ่งซาลาห์ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมในซาอุดี โปรลีก มาตลอด