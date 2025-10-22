อาร์เตต้าชมโยเคเรสเข้ามาทำให้ปืนใหญ่เจ๋งขึ้น ปลื้มถล่มตราหมีขาดลอย
มิเกล อาร์เตต้า ผู้จัดการทีมอาร์เซน่อล กล่าวหลังจากพาทีมปืนใหญ่ เปิดบ้านถล่มแอตเลติโก้ มาดริด 4-0 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก แมตช์ที่ 3 ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ว่า ดีใจและภูมิใจกับการชนะทีมที่ดีได้ห่างแบบนี้ เพราะตอนวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ก่อนจะเจอกัน ยอมรับว่าต้องเป็นแมตช์ที่ยากมากๆ เพราะต้องเล่นกันอย่างดุดัน เต็มไปด้วยความอดทน ต้องชมลูกทีมที่รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้ได้ี การที่ยังเสมอ 0-0 ในช่วงครึ่งแรก แต่ก็มีโอกาสยิงประตูที่ชัดเจน 2-3 ครั้ง เราต้องอดทนรอ และในเวลาเดียวกันก็ต้องค่อยๆ เพิ่มพื้นที่ในการสร้างความอันตรายให้คู่แข่งด้วย
อาร์เตต้ากล่าวถึงวิคตอร์ โยเคเรส กองหน้าที่ยิง 2 ประตูในเกมนี้ ว่า โยเคเรสเข้ามาทำให้ทีมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เรากลายเป็นทีมที่คาดเดาได้ยาก เพราะโยเคเรสมีร่างกายที่แข็งแรง เข้ากดดันคู่แข่งเพื่อแย่งบอลได้ดี ครองบอลได้ดี สิ่งที่ถกเถียงกันมาก คือ จำนวประตูที่เขาจะยิงได้ แต่วันนี้ยิงได้ 2 ประตูแบบแตกต่างกัน หวังว่าจะเป็นการสร้างโมเมนตัมให้เขายิงประตูได้อย่างต่อเนื่อง เราต้องทำให้เขาเชื่อมั่นในตัวเอง รู้สึกและเล่นได้อย่างอิสระ ซึ่งวันนี้เขามีความสุขมากๆ เห็นได้จากรอยยิ้มบนใบหน้า