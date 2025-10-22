เป๊ปอารมณ์ดีแมนซิตี้คืนฟอร์มเก่งได้สม่ำเสมอ หลายคนสร้างโอกาสทำประตูมากขึ้น
เป๊ป กวาร์ดิโอล่า กุนซือแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กล่าวหลังจบเกมที่ทีมเรือใบสีฟ้า บุกชนะบียาร์รีล 2-0 ในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก แมตช์ที่ 3 ที่เอสตาดิโอ เด ลา เครามิก้า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ว่า เรารู้ดีว่าการมาเยือนที่นี่เป็นงานยาก แต่เราก็เล่นกันได้ดีมากๆ ช่วงท้ายเกมบียาร์รีลมีโอกาสยิงประตู 1-2 ครั้ง แต่เราก็ทำกันได้ดี เป็นก้าวที่ดีสำหรับรายการนี้ เออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ ที่ยิงประตูได้อีกครั้งในเกมนี้ แต่ไม่ใช่แค่นั้น เพราะคนอื่นๆ ก็มีโอกาสในการทำประตูได้มากขึ้น ไรอัน เชร์กี้ ก็ช่วยให้ทีมทำผลงานได้ยอดเยี่ยม
เป๊ปกล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้รู้สึกผิดหวังกับผลงานที่ทำได้แค่บุกเสมอโมนาโก 2-2 วันนั้นเราสร้างโอกาสมากมาย แต่กลับไม่ชนะ ยอมรับว่าการมาเยือนทีมจากลาลีก้าเป็นงานยาก และมาร์เซลินโญ่ โค้ชของบียาร์รีลก็เป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยม เมื่อชนะได้ก็รู้สึกดีใจมากๆ ฤดูกาลที่แล้วผลงานของเราไม่ดีเลย แต่สถิติต่างๆ ก็ไม่ได้ดูแย่ รวมทั้งผลงานการคุมทีมของตัวเองในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่แย่ ผลงานในตอนนี้และการเล่นของทีมทำให้รู้สึกดีมากๆ
ส่วนการที่ปรับให้ริโก้ ลูอิส มิดฟิลด์ตัวรับมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกในเกมนี้นั้น กุนซือทีมเรือใบสีฟ้ากล่าวว่า ตอนที่รายชื่ออกมา คน 90 เปอร์เซ็นต์คงมองออกว่าลูอิสจะทำอะไร เขาชอบนักเตะแบบนี้มากๆ เล่นได้ดีทั้งรับและรุก เคลื่อนที่ได้อย่างยอดเยี่ยม พอใจมากๆ กับผลงานของลูอิสในวันนี้