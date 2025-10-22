ลิเวอร์พูลพร้อมทุ่มซื้อเซเมนโย่เสริมเกมรุกช่วงหน้าหนาว แทนซาลาห์ที่ต้องไปช่วยทีมชาติ
“ไอ เปเปอร์” สื่ออังกฤษ รายงานว่า ลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาที่จะซื้อตัวอองตวน เซเมนโย่ กองหน้าทีมชาติกานาของบอร์นมัธ ไปร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นกำลังหลักในการผลิตสกอร์ หลังจากที่โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ดาวยิงอียิปต์ฟอร์มไม่ดีนักในช่วงหลัง รวมทั้งซาลาห์จะต้องร่วมทีมชาติอียิปต์ไปแข่งขันฟุตบอลแอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์ ในเดือนมกราคม ทำให้ทีมหงส์แดงจะขาดแนวรุกคนสำคัญไปช่วงหนึ่ง แต่ในรายของเซเมนโย่นั้น ทีมชาติกานาไม่ผ่านรอบคัดเลือกไปแข่งขัน ทำให้เขาสามารถอยู่เล่นให้สโมสรได้
สำหรับค่าตัวของเซเมนโย่นั้น มีรายงานว่าบอร์นมัธพร้อมขายออกด้วยราคา 75 ล้านปอนด์(3,287 ล้านบาท) ซึ่งผลงานของเขาในซีซั่นนี้ ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไป 8 นัด ยิง 6 ประตู กับ 3 แอสซิสต์ ช่วยให้บอร์นมัธอยู่ในหัวตารางของลีก โดยมีผลงานเท่าลิเวอร์พูล มี 15 คะแนน จาก 8 นัด อยู่ในอันดับ 3 ของตาราง