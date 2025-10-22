เอ็นดริคพร้อมลารีล มาดริด แบบยืมตัวตลาดหน้าหนาว หาโอกาสลงเล่นติดทีมชาติลุยบอลโลก
“อีเอสพีเอ็น” รายงานว่า เอ็นดริค กองหน้าวัย 19 ปี ของรีล มาดริด ที่ยังไม่ได้ลงสนามในลาลีก้า สเปน แม้แต่นาทีเดียวในฤดูกาลนี้ พร้อมย้ายออกจากทีมราชันชุดขาวไปด้วยสัญญายืมตัวในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคม โดยมีมาร์เซย ทีมในลีกเอิง ฝรั่งเศส ที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมอย่างจริงจัง
ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา มีหลายทีมที่อยากได้แข้งบราซิเลียนไปร่วมทีม แต่เจ้าตัวยืนยันว่าอยากอยู่แย่งตำแหน่งตัวจริงในถิ่นซานเตียโก้ เบร์นาเบวต่อไป แต่จนถึงตอนนี้สถานการณ์ของเขายังไม่ดีขึ้น แม้ว่าจะหายเจ็บกลับมาแล้ว และเปลี่ยนตัวกุนซือจากคาร์โล อันเชล็อตติ เป็นชาบี อลอนโซ่ แล้วก็ตาม
เกมเตะลาลีก้า สเปน สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่รีล มาดริด บุกชนะ เคตาเฟ่ 1-0 ทีมสต๊าฟได้ให้เอ็นดริคไปวอร์มเพื่อจะเปลี่ยนตัวลงสนาม แต่อลอนโซ่กลับเปลี่ยนคนอื่นลงสนามแทน ทำให้เขาออกอาการหงุดหงิดและเตะขวดน้ำ จนเป็นที่จับตามองของสื่อ
ทั้งนี้ เอ็นดริคต้องการโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้มีชื่อติดทีมชาติบราซิล ไปแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย ในปีหน้า