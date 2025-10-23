หงส์แดงคืนฟอร์มเก่ง บุกถล่มแฟรงก์เฟิร์ต 5-1 ศึกชปล.
ลิเวอร์พูลกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้ง ด้วยการบุกชนะแฟรงก์เฟิร์ต 5-1 ในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก แมตช์ที่ 3 ที่ดอยช์ แบงก์ อารีน่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
ทีมหงส์แดงที่แพ้มาแล้ว 4 เกมติดรวมทุกรายการ กลับมาชนะได้เสียที เกมนี้ทีมเจ้าบ้านออกนำก่อน 1-0 ตั้งแต่นาทีที่ 26 จากราสมุส เคิร์สเตนเซ่น แต่หลังจากนั้นลิเวอร์พูลดาหน้ายิง 5 ประตูรวดจากอูโก้ อีคิติเก้ ที่ยิงทีมเก่าในนาทีที่ 35 เวอร์จิล ฟาน ไดก์ นาทีที่ 39 อิบราฮิมา โคนาเต้ นาทีที่ 44 โคดี้ กักโป นาทีที่ 66 และโดมินิก โซบอสซไล นาทีที่ 70
ลิเวอร์พูลทำผลงานชนะ 2 แพ้ 1 มี 6 คะแนน อยู่ในอันดับ 10
ส่วนผลคู่อื่นๆ
แอธเลติค บิลเบา ชนะ คาราบัก 3-1
กาลาตาซาราย ชนะ โบโด/กลิมต์ 3-1
โมนาโก เสมอ สเปอร์ส 0-0
อตาลันต้า เสมอ สลาเวีย ปราก 0-0
บาเยิร์น ชนะ คลับ บรูช 4-0
เชลซี ชนะ อาแจ็กซ์ 5-1
รีล มาดริด ชนะ ยูเวนตุส 1-0
สปอร์ติ้ง ลิสบอน ชนะ มาร์เซย 2-1