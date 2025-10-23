ชล็อตโล่งหงส์ชนะแล้ว ชี้ยังมีข้อเสียเหมือนเดิม เซ็งอิซักเจ็บขาหนีบ
อาร์เน่อ ชล็อต ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล กล่าวหลังจากพาทีมบุกชนะแฟรงก์เฟิร์ต 5-1 ในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก แมตช์ที่ 3 ที่ดอยช์ แบงก์ อารีน่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ว่า เกมนี้อูโก้ อีคิติเก้ มีโอกาสจะแจ้งในการทำประตูและเขาก็ยิงได้ ส่วนอเล็กซานเดอร์ อิซัก มีโอกาสไม่มาก น่าเสียดายที่ยิงไม่ได้ และต้องเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่พักครึ่งเนื่องจากมีอาการเจ็บที่ขาหนีบเล็กน้อย เป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง เพราะบอกหลายครั้งแล้วว่า การที่นักเตะไม่ได้ซ้อมหรือลงสนาม 3 เดือน จะหาความสมดุลยากมาก แต่ก็ต้องทำให้เขาดีขึ้นแบบช้าๆ บางครั้งก็มีคนตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่ให้อิซักเล่นนานกว่านี้หรือลงสนามบ่อยกว่านี้ แต่แมตช์นี้เขาลงสนาม 2 นัด ในรอบ 3 วัน และต้องถูกเปลี่ยนตัวออก
ชล็อตกล่าวอีกว่า เราต้องการชัยชนะ แต่สิ่งที่ต้องการมากกว่านั้น คือ ผลงานที่ดีในสนาม ที่สามารถสร้างโอกาสยิงประตูได้มากมาย วันนี้ลูกทีมได้รับรางวัลจากสิ่งที่ทำกันมาแล้ว ถึงแม้จะเห็นบางอย่างที่เหมือนแมตช์ก่อนหน้านี้ที่แพ้มา 4 เกมรวด แฟรงก์เฟิร์ตยิงนำก่อน แต่ก็น่าจะเป็นโอกาสเดียวในเกมนี้ ยิ่งเมื่อนำเรายิงแซงนำ 3-1 ทำให้เราเล่นกันได้ง่ายขึ้น ควบคุมเกมได้ดีกว่าการที่ตาม 0-1 หรือ 1-2 ความแตกต่างของเกมนี้กับ 4 เกมที่แพ้ไปก่อนหน้านี้ คือ คู่แข่งได้ประตูจากลูกตั้งเตะ แต่วันนี้เราทำได้ 2 ประตูจากลูกตั้งเตะ ซึ่งผู้คนก็โฟกัสไปที่การเล่นเกมรุกของเราในครึ่งมากกว่าการจ่ายบอลพลาด ทั้งๆ ที่เราก็พลาดเหมือนเดิม แต่เมื่อยิงนำ 3-1 พวกเขาก็ตัดสินทีมเราต่างออกไป
ด้านอูโก้ อีคิติเก้ กองหน้าหงส์แดงที่ยิงประตูทีมเก่าได้ กล่าวว่า รู้สึกดีมากที่ได้กลับมาแฟรงก์เฟิร์ตอีกครั้ง การยิงประตูแรกนแชมเปี้ยนส์ลีกของตัวเอง และการช่วยให้ทีมชนะเป็นเรื่องสำคัญมากๆ การได้เล่นคู่กับอิซักเป็นเรื่องที่ดี เราสามารถพัฒนาไปด้วยกันได้ เพราะเขาเป็นนักเตะที่ดีมากๆ แต่เราก็ต้องทำงานไปด้วยกันและสร้างความเข้าใจกันต่อไป