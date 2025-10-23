มาเรสก้าภูมิใจแข้งเชลซีอายุน้อยโชว์ฟอร์มดีในบอลยุโรป
เอ็นโซ่ มาเรสก้า ผู้จัดการทีมเชลซี กล่าวหลังจากพาทีมสิงห์บลูเปิดบ้านถล่มคลับ บรูช 5-1 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก แมตช์ที่ 3 ที่สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ว่า การที่วันนี้เรามีนักเตะอายุไม่ถึง 20 ปี ยิงประตูได้ 3 คน คือ มาร์ค กิว(19ปี), เอสเตเวา วิลเลียน(18ปี), ไทริค จอร์จ(19ปี) เป็นทีมแรกที่ทำได้ในแชมเปี้ยนส์ลีก เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจของสโมสรและตัวนักเตะเอง กิวเคยยิงให้ทีมแล้วในคอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อฤดูกาลก่อน ส่วนจอร์จและเอสเตเวาก็ยิงในพรีเมียร์ลีกมาแล้ว ภาพรวมแล้วเป็นคำ่คืนที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับสโมสรของเรา
สำหรับ 11 ตัวจริงที่มาเรสก้าเลือกลงสนามในเกมนี้ อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 22 ปี 163 วัน ซึ่งเป็นทีมที่อายุน้อยที่สุดในแชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาลนี้ และเป็น 11 ตัวจริงของทีมจากอังกฤษในแชมเปี้ยนส์ลีก ที่อายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากอาร์เซน่อล ที่ส่งนักเตะลงสนามอายุเฉลี่ย 21 ปี 151 วัน ในเกมที่เจอกับโอลิมเปียกอส เมื่อปี 2009
มาเรสก้ากล่าวอีกว่า การให้โอกาสนักเตะอายุน้อยเป็นแนวทางของสโมสรอยู่แล้ว ฤดูกาลที่แล้วเรามีทีมที่อายุน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีก ต่อเนื่องมาถึงฤดูกาลนี้ ส่วนเกมนี้เราต้องเปลี่ยนนักเตะจากชุดที่ชนะฟอเรสต์ ในเกมลีกถึง 10 คน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ต้องทำเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาบาดเจ็บ
กุนซือเชลซีกล่าวถึงโอกาสที่ทีมจะเป็นแชมป์ยุโรปว่า ขอพูดเหมือนเดิมว่าขอมองไปทีละเกม วันนี้เราทำได้ดี รักษาโมเมนตัมเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในอีก 48 ชั่วโมงเราต้องลงเตะกับซันเดอร์แลนด์อีกแล้ว ชัยชนะเป็นเรื่องดีกับทุกคน แต่มันไม่ได้มีความหมายมากมายเมื่อมองภาพรวมเป็นฤดูกาล เราต้องเดินหน้าคว้าชัยชนะในเกมต่อๆ ไป พยายามที่จะพัฒนานักเตะ นี่คือสิ่งสำคัญ