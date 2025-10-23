คาสซาโน่วิจารณ์บอลลีกอิตาลีตกต่ำ ไม่น่าดู ต้องปฏิวัติแบบอังกฤษ
อันโตนิโอ คาสซาโน่ อดีตกองหน้าทีมชาติอิตาลี ออกมาวิจารณ์กัลโช่ เซเรียอา ลีกสูงสุดของอิตาลี ว่า กัลโช่ เซเรียอาเป็นลีกที่น่าผิดหวัง ไร้อารมณ์ มีเพียงแพสชั่นของแฟนบอลเท่านั้นที่ทำให้ลีกนี้ยังมีชีวิตอยู่ได้ แต่คุณภาพของลีกต่ำลงไปอย่างมาก เป็นสถานการณ์ที่น่าอับอาย การดูบางแมตช์มันน่าเบื่อ ไร้จังหวะ ไม่มีความตื่นตาตื่นใจเลย
สำหรับทีมจากเซเรียอาทีมล่าสุดที่ได้แชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก คือ อินเตอร์ มิลาน แต่ต้องย้อนไปในปี 2010 หลังจากนั้นก็ไม่มีทีมจากอิตาลีได้ชูถ้วยแชมป์รายากรใหญ่สุดของยุโรปอีกเลย ถึงแม้ว่ายูเวนตุสจะเข้าชิงในปี 2015, 2017 และอินเตอร์ มิลาน จะเข้าชิงในปี 2023, 2025 ก็ตาม
คาสซาโน่กล่าวอีกว่า เมื่อเทียบมาตรฐานของเซเรียอา กับ พรีเมียร์ลีก อังกฤษแล้ว ลีกอิตาลีต้องยกระดับเหมือนอังกฤษ ผลงานของสโมสรจากอิตาลีในเวทียุโรปมันน่าประหลาดใจมาก แต่มันก็มาจากสิ่งที่เราเป็นอยู่
สำหรับยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก แมตช์ที่ 3 ที่เพิ่งจบไป อินเตอร์ มิลาน ทีมเดียวเท่านั้นที่คว้าชัยชนะได้ โดยชนะอูนิยง แซงต์ กิลลัวส์ 4-0 ส่วนทีมอื่นๆ ไม่สามารถชนะได้เลย นาโปลีบุกไปแพ้พีเอสวี ไอด์โฮเฟ่น 2-6 อตาลันต้า เสมอ สลาเวีย ปราก 0-0 ยูเวนตุส แพ้ รีล มาดริด 0-1