ไดช์ปลื้มพาฟอเรสต์ประเดิมคว้าชัย ชี้เริ่มต้นดี แต่ยังมีงานให้ทำอีกมาก
ฌอน ไดช์ ผู้จัดการทีมน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ กล่าวหลังจากพาทีมเปิดบ้านชนะเอฟซี ปอร์โต้ 2-0 ในศึกยูโรป้าลีก รอบลีก แมตช์ที่ 3 ที่สนามซิตี้ กราวด์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นการคุมทีมนัดแรกของไดช์ และเป็นชัยชนะนัดแรกรอบ 11 นัดของทีม ว่า นักเตะเจ้าป่าผ่านอะไรมามากมาย รวมทั้งแฟนบอลด้วย จึงต้องตอบแทนพวกเขา ชัยชนะนัดนี้จึงมีความหมายมากๆ อย่างไรก็ตามมันเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้น ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่จะตามมา แต่ก็ไม่ได้อยากจะเคร่งกับรูปแบบการเล่นมากเกินไป แต่อยากจะให้ทีมเล่นบอลยาว ดันเกมให้กว้างขึ้น เพราะจะทำให้เรามีพื้นที่เล่นมากขึ้น ครึ่งหลังเราคุมเกมไว้ได้ และมายิงประตูที่ 2 เพื่อปิดเกมได้ดี
ไดช์กล่าวอีกว่า การชนะแบบไม่เสียประตูเพื่อแฟนบอลและทีม ทำให้พวกเขามีความเชื่อมั่น ความฟิตของนักเตะดีมากๆ และต้องทำให้พวกเขาฟิตกว่านี้ และเฉียบคมกันกว่านี้ แต่ก็ต้องใช้เวลาอีกสักระยะ ซึ่งก้ได้บอกกับทุกคนแล้วว่ายังมีงานให้ทำอีกเยอะมาก ยังไม่สามารถตอบคำถามที่มากมายได้ทั้งหมดในตอนนี้ แต่นี่เป้นการเริ่มต้นที่ดีมากๆ
ไดช์เพิ่งเข้ามาคุมทีมฟอเรสต์ เป็นกุนซือคนที่ 3 ที่คุมทีมเจ้าป่าในฤดูกาลนี้ หลังจากปลดนูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต และอังเก้ ปอสเตโคกลู ไปก่อนหน้านี้