เมสซี่ต่อสัญญาอินเตอร์ ไมอามี 2 ปี รับอยากอยู่เล่นในรังเหย้าใหม่ของทีม
ลิโอเนล เมสซี่ ดาวยิงกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินา ต่อสัญญากับอินเตอร์ ไมอามี ทีมในเมเจอร์ลีก สหรัฐอเมริกา ออกไปอีก 2 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ทำให้เขาจะสัญญาอยู่กับทีมดังในเมเจอร์ลีกไปจนถึงปี 2028
เมสซี่กล่าวว่า รู้สึกมีความสุขมากในการได้อยู่ค้าแข้งที่ไมอามีต่อไป และได้อยู่ในโปรเจ็กต์กับทีม อยากจะทำให้ความฝันกลายเป็นความจริง การที่จะได้เล่นในสนามไมอามี ฟรีดอม ปาร์ก สนามแห่งใหม่ของทีม พวกเราทุกคนตื่นเต้นมากกับช่วงเวลาที่จะได้ลงเล่นที่สนามแห่งใหม่อย่างมาก อยากให้สนามเสร็จสมบูรณ์เร็วที่สุด เพื่อได้สัมผัสบรรยากาศจากภายในบ้านหลังใหม่ของเรา และให้แฟนๆ ได้ร่วมสนุกไปด้วยกัน มันจะเป็นเรื่องพิเศษมากจริงๆ ที่ได้เล่นในบ้านของเราเองในสนามที่สวยงาม
ฆอร์เก มาส เจ้าของร่วมของทีมอินเตอร์ ไมอามี กล่าวว่า การตัดสินใจครั้งนี้เป็นของเมสซี่เพียงคนเดียว เราสัญญากับแฟนบอลว่าจะกล้าฝันให้ใหญ่ เพื่อสร้างสโมสรที่เป็นตำนาน สโมสรที่สะท้อนถึงความหลงใหล ความทุ่มเท และความมุ่งมั่นของทุกคนที่มาก่อนเราในการสร้างไมอามีที่เกิดจากความฝัน การที่ลีโอลงนามต่อสัญญาถึงปี 2028 ถือเป็นการยกย่องเมืองอันน่าทึ่ง เรารอที่จะได้เขียนบทใหม่ในสนามเหย้าแห่งใหม่ที่ไมอามี ฟรีดอม ปาร์ก และเราจะยังคงร่วมกันสร้างและสานต่อความฝันต่อไป
ดาวยิงอาร์เจนไตน์ย้ายจากปารีส แซงต์แชร์แมง ไปร่วมทีมอินเตอร์ ไมอามี มาตั้งแต่ปี 2023 ลงเล่นไป 82 นัด ยิงไป 71 ประตู กับ 37 แอสซิสต์