แรชฟอร์ดพูดเองอยากอยู่กับบาร์ซ่าไปนานๆ
มาร์คัส แรชฟอร์ด กองหน้าบาร์เซโลน่า ยืนยันว่าอยากจะอยู่กับบาร์ซ่าในระยะยาว หลังจากย้ายจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ด้วยสัญญา เพราะรู้สึกภูมิใจกับการได้มาเล่นให้ทีมประวัติศาสตร์ยาวนานแบบนี้
แรชฟอร์ดกล่าวกับ “อีเอสพีเอ็น” ว่า มีความสุขมากกับการเล่นให้บาร์ซ่า ทุกคนที่รักฟุตบอลก็จะรู้ดีว่าบาร์ซ่าเป็นสโมสรใหญ่ที่ใรประวัติศาสตร์ยาวนาน การได้ลงสนามให้ทีมนี้จึงเป็นเกียรติยศของตัวเอง ก่อนหน้านี้เขาอยู่กับแมนยูมา 23 ปี แต่บางครั้งก็ต้องการการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกัน
กองหน้าวัย 27 ปี กล่าวอีกว่า ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้มีการเจรจากับบาร์ซ่าเพื่อจะย้ายมาร่วมทีม แต่ครั้งก่อนๆ ไม่ประสบความสำเร็จ และไม่เหมือนมีครั้งไหนที่จะเหมาะเท่าครั้งนี้แล้ว ซึ่งก็ใช้มันไปวันต่อวัน สิ่งสำคัญที่สุด คือ การได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อเลิกเล่นไปคงจะคิดถึงช่วงเวลาที่ยังเล่นฟุตบอลอยู่ ทั้งช่วงเวลาที่ดีและแย่ คงจะคิดถึงฟุตบอลมากๆ
“ผมอยากอยู่ที่นี่ต่อไปอย่างแน่นอน เพราะมีความสุขและเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้มาเล่นให้บาร์ซ่า” แรชฟอร์ดกล่าว
ทั้งนี้ แรชฟอร์ดยังเหลือสัญญากับแมนยูไปจนถึงปี 2028 ส่วนการจะซื้อขาดหรือไม่นั้น มีรายงานว่าบาร์ซ่ามีหนี้สินในการซื้อนักเตะอีกเยอะมาก ทำให้โอกาสที่จะซื้อขาดเป็นไปได้ยาก