เบนิเตซตกลงคุมพานาธิไนกอส 2 ปี รับค่าเหนื่อยแพงสุดของลีกกรีซ
ราฟา เบนิเตซ กุนซือชาวสเปน ที่ว่างงานมาตลอด 19 เดือน กำลังจะได้งานใหม่ในซุปเปอร์ลีกของกรีซแล้ว
สื่อประเทศกรีซรายงานว่า เบนิเตซตอบตกลงคุมทีมพานาธิไนกอส ทีมยักษ์ใหญ่ในลีกกรีซ เป็นเวลา 2 ปี หลังจากที่พารานิไนกอสภายใต้การคุมทีมของคริสตอส คอนติส พาทีมทำผลงานไม่ดี รั้งอันดับในลีกสูงสุดของกรีซ มี 9 คะแนน จาก 6 นัด ตามหลังจ่าฝูงอย่าพีเอโอเค 8 คะแนน
ด้าน “เด เทเลกราฟ” สื่อเนเธอร์แลนด์ รายงานว่า การตกลงไปคุมทีมในกรีซครั้งนี้ ทำให้เบนิเตซเป็นโค้ชที่รับค่าจ้างสูงสุดตลอดกาลของลีก ที่ 3.98 ล้านยูโร(151.38 ล้านบาท) จากการที่ยานนิส อาลาฟูซอส ประธานสโมสรพานาธิไนกอสมาเจรจากับอดีตกุนซือลิเวอร์พูลด้วยตัวเอง ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
พานาธิไนกอสนับเป็นสโมสรที่ 15 ที่เบนิเตซร่วมงานด้วย ต่อจาก รีล บายาโดลิด, โอซาซูน่า, เอ็กเตรมาดูร่า, เตเนริเฟ่, บาเลนเซีย, ลิเวอร์พูล, อินเตอร์ มิลาน, เชลซี, นาโปลี, รีล มาดริด, นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด, ต้าเหลียน โปรเฟสชั่นแนล, เอฟเวอร์ตัน และเซลต้า บีโก้