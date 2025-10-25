บรูโน่ยันไม่เคยตกลงกับทีมไหน ภารกิจคว้าแชมป์กับแมนยูยังไม่ลุล่วง
บรูโน่ แฟร์นานเดส กัปตันทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดเผยว่า เขายังมีความสุขในการค้าแข้งกับแมนยู และอยากจะทำตามความฝันที่นี่ต่อไป มีการพูดกันไปมากมายว่าตัวเองได้มีข้อตกลงในการย้ายออกจากทีมไปในซีซั่นหน้าแล้ว ถ้าสโมสรตกลงกันได้ ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเขา เพราะไม่ได้เจรจาอะไรกับใครทั้งนั้น เอเย่นต์ก็รู้ดีว่าเขาทำงานอย่างไร ถ้าจะมีการคุยกันจริงๆ ก็ต้องหลังฟุตบอลโลก 2026 ในซัมเมอร์ ปีหน้า แต่จนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้เจรจาอะไรกับทีมไหนเลย
บรูโน่กล่าวอีกว่า จากการที่ได้พูดคุยกับรูเบน อโมริม กุนซือทีมปีศาจแดง เขาไม่มีความคิดจะขายบรูโน่ออกไป แต่อยากจะได้นักเตะดีๆ เข้ามาช่วยกันมากกว่า และได้บอกอีกว่าถ้าซื้อนักเตะเข้ามาแล้วต้องเสียบรูโน่ไป เราก็คงต้องสูญเสียบางอย่างไปอยู่ดี นอกจากนั้นครอบครัวของเขาก็ยังมีความสุขดีที่แมนเชสเตอร์ บ้านที่แมนเชสเตอร์ก็รู้สึกได้ว่าเป็นบ้านมากกว่าที่โปรตุเกส ภรรยาก็ถามเสมอว่าได้ทำตามความฝันที่อยากทำกับแมนยูทั้งหมดหรือยัง ซึ่งก็รู้ดีว่ายังไม่ได้เป็นแบบนั้น ซึ่งคำถามนี้มีความหมายกับตัวเองอย่างมาก
“แน่นอนว่าผมอยากให้มีคนพูดถึงผมในแง่ดี ถ้าผมบอกว่าไม่ใช่ผมก็คงโกหก แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ ความสำเร็จของสโมสร ซึ่งยังขาดหายไปในช่วงเวลาที่ผมค้าแข้งกับทีม ผมอยากคว้าแชมป์กับแมนยู อยากให้คนจดจำผมแบบนั้น ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ผมทำได้ส่วนตัว” กัปตันทีมปีศาจแดงกล่าว
ทั้งนี้ มีรายงานว่าทีมจากซาอุดี โปรลีก พร้อมทุ่มทั้งค่าตัวและค่าเหนื่อย เพื่อดึงบรูโน่ไปร่วมทีมตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่เจ้าตัวปฏิเสธที่จะย้ายออกไป