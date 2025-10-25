นูโน่รับเวสต์แฮมปัญหาเพียบ ต้องรีบแก้ให้ดีขึ้นก่อนจะสายเกินไป
นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต ผู้จัดการทีมเวสต์แฮม ยูไนเต็ด กล่าวหลังจากพาทีมแพ้ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-2 ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามเอลแลนด์ โร้ด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ว่า เวสต์แฮมมีปัญหามากมายภายในสโมสร ไม่ใช่แค่นักเตะหรือสต๊าฟโค้ชที่จะต้องแอบซ่อนปัญหาที่มีเอาไว้ แต่ทุกคนก็ต้องช่วยกันทำให้สโมสรมีชีวิต และอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เราไม่ได้แค่ต้องรับมือกับปัญหาในเกมรับ แต่ต้องการกองหน้าที่ครองบอลได้ดี และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ เมื่อเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีก
ความพ่ายแพ้ในแมตช์นี้ของเวสต์แฮม ทำให้ทีมขุนค้อนแพ้ 3 เกมติด นับตั้งแต่ที่นูโน่เข้ามาคุมทีม และอยู่ในอันดับ 19 ของตาราง นอกจากนั้นการชนะได้แค่แมตช์เดียวจาก 9 แมตช์ในฤดูกาลนี้ มีพียง 4 คะแนน เป็นผลงานที่แย่ที่สุดเทียบเท่าเคยเกิดขึ้น ในฤดูกาล 1932-1933 และฤดูกาล 1973-1974 ซึ่งทั้ง 2 ซีซั่น ทีมขุนค้อนอยู่ในดิวิชั่น 2 ของอังกฤษ
กุนซือชาวโปรตุกีส กล่าวอีกว่า ทีมเรายังมีนักเตะคุณภาพหลายคน แต่เราจะไม่ได้เห็นคุณภาพนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลง เราต้องเปลี่ยนทัศนคติ ทำให้ทุกอย่างดีขึ้น เตรียมทีมให้ดีขึ้น ทำงานให้หนักขึ้น เราไม่สามารถรอให้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปได้ด้วยตัวเอง ถึงแม้เราจะมีเวลาอยู่อีกมาก แต่ถ้าไม่รีบเปลี่ยนให้มันดีขึ้นโดยเร็ว ก็จะยิ่งเป็นความผิดพลาดในวันข้างหน้าได้