เมสซี่ชี้ตัวเอง-ครอบครัวมีความสุข เป็นเหตุผลหลักต่อสัญญาอินเตอร์ ไมอามี
ลิโอเนล เมสซี่ ดาวยิงอาร์เจนไตน์ เปิดเผยถึงสาเหตุที่ตัดสินใจต่อสัญญากับอินเตอร์ ไมอามี ออกไปอีก 2 ปี ว่า สาเหตุสำคัญมาจากการที่มีความสุขมากๆ กับการใช้ชีวิตที่ไมอามี ครอบครัวมีความสุขมากเช่นกัน ทำให้การตัดสินใจครั้งนี้ง่ายมากๆ นอกจากนั้นก็ต้องดูเรื่องร่างกายด้วยและจิตใจด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาดีแล้ว จึงเลือกอยู่กับไมอามีต่อไป
หลังจากต่อสัญญา เมสซี่เปิดเผยผ่านแถลงการณ์ของสโมสรว่า รู้สึกมีความสุขมากในการได้อยู่ค้าแข้งที่ไมอามีต่อไป และได้อยู่ในโปรเจ็กต์กับทีม อยากจะทำให้ความฝันกลายเป็นความจริง การที่จะได้เล่นในสนามไมอามี ฟรีดอม ปาร์ก สนามแห่งใหม่ของทีม พวกเราทุกคนตื่นเต้นมากกับช่วงเวลาที่จะได้ลงเล่นที่สนามแห่งใหม่อย่างมาก อยากให้สนามเสร็จสมบูรณ์เร็วที่สุด เพื่อได้สัมผัสบรรยากาศจากภายในบ้านหลังใหม่ของเรา และให้แฟนๆ ได้ร่วมสนุกไปด้วยกัน มันจะเป็นเรื่องพิเศษมากจริงๆ ที่ได้เล่นในบ้านของเราเองในสนามที่สวยงาม