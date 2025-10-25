อโมริมชมลัมเมนส์ช่วยแมนยูได้มาก แต่ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะ
รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาชื่นชมเซนเน่อ ลัมเมนส์ ผู้รักษาประตูมือหนึ่งคนใหม่ของทีม ว่า ลัมเมนส์สร้างอิทธิพลที่ดีให้กับทีมนับตั้งแต่ย้ายมา และทำให้รู้สึกเซอร์ไพรส์เล็กๆ เพราะตอนที่เขาย้ายมาทีมของเรามีปัญหาเรื่องผู้รักษาประตูพอสมควร แต่เขาก็สามารถรับมือกับความกดดันได้เป็นอย่างดี เขาอาจจะไม่ใช่ปีเตอร์ ชไมเคิล ตำนานผู้รักษาประตูของสโมสร แต่เขาเป็นนักฟุตบอลที่อายุน้อยและเต็มไปด้วยพรสวรรค์ ที่สำคัญวางตัวได้ดี ทำให้แฟนบอลชอบเขามากๆ แต่ขอบอกอีกครั้งว่าผลงานที่ดีเป็นเพียงอเต เขาต้องพิสูจน์ตัวเองในเกมถัดไปเท่านั้น
ลัมเมนส์ลงเฝ้าเสาให้แมนยู 2 นัด และทีมคว้าชัยชนะทั้งหมด ทั้งเกมชนะซันเดอร์แลนด์ 2-0 และเกมชนะลิเวอร์พูล 2-1 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่อโมริมคุมทีมปีศาจแดงคว้าชัยชนะในพรีเมียร์ลีกได้ 2 เกมติดต่อกัน นับตั้งแต่เข้ามารับงานนี้