กลาสเนอร์ชี้เสียปีกตัวเก่งทั้งโอลิเซ่-เอเซ่ แต่พาเลซเล่นเป็นทีมได้โหดกว่าเดิม
โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ ผู้จัดการทีมคริสตัล พาเลซ กล่าวว่า การที่ขายเอเบเรชี่ เอเซ่ ปีกตัวเก่งของทีมออกไปให้อาร์เซน่อล ไม่ได้มีผลเสียต่อแนวรุกของทีม เอเซ่เป็นนักเตะที่ตัดสินเกมได้ในสถานการณ์ที่เขาดวลเดี่ยวกับคู่แข่ง แต่เมื่อพิจารณาสถิติที่เรามีโอกาสสร้างโอกาสยิงประตูมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกก็บอกทุกอย่างได้
กลาสเนอร์กล่าวอีกว่า การที่พาเลซขายทั้งไมเคิล โอลิเซ่ ไปให้บาเยิร์น และขายเอเอซ่ให้อาร์เซน่อล แล้วดึงเยเรมี่ ปิโน่ กับอิสไมล่า ซาร์ มาร่วมทีม ตรงนี้ต้องยกเครดิตให้นักเตะใหม่ด้วย รวมทั้งต้องชมทุกคนในทีม ไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่ง เพราะเรามีสถิติการยิงประตูที่เหนือกว่าลิเวอร์พูล อาร์เซน่อล แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเก็บทั้งโอลิเซ่และเอเซ่ไว้กับทีมมากกว่า