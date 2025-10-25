บาเยิร์นเครื่องร้อนต่อเนื่อง บุกอัดกลัดบัค 3-0 ชนะ 8 นัดรวดในบุนเดสลีก้า
บาเยิร์น มิวนิก เก็บชัยชนะในบุนเดสลีก้า เยอรมนี 8 นัดติดต่อกัน ด้วยการบุกชนะโบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 3-0 ที่โบรุสเซีย ปาร์ก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
ทีมเสือใต้ยังไม่ทำคะแนนในลีกหล่นมือในฤดูกาลนี้ ชนะมาแล้ว 7 นัดติดต่อกัน และมาได้เปรียบตัวผู้เล่นตั้งแต่นาทีที่ 19 จากการโดนใบแดงของเยนส์ คาสทรอป กองหลังกลัดบัคที่ไปทำฟาวล์หลุยส์ ดิอาซ จนวีเออาร์ตัดสินเป็นใบแดง
หลังจากนั้นเกมก็เป็นของทีมเยือนมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด แต่กว่าจะมาได้ประตูนำ 1-0 ต้องรอจนถึงนาทีที่ 64 โยชัว คิมมิช ปลดล็อกประตูแรกให้บาเยิร์นได้สำเร็จ ก่อนที่ไมเค ล โอลิเซ่ จะผ่านบอลให้ราฟาเอล เกร์เรโร่ พังประตูนำ 2-0 ในนาทีที่ 69 ปิดท้ายด้วยเลนนาร์ท คาร์ล ทำประตูที่ 3 ในนาทีที่ 81 ให้บาเยิร์นชนะ 8 เกมติดต่อกัน มี 24 แต้มเต็ม นำจ่าฝูงต่อไป
ผลคู่อื่นๆ
แฟรงก์เฟิร์ต ชนะ ซังต์เพาลี 2-0
เอาก์สบวร์ก แพ้ ไลป์ซิก 0-6
ฮัมบูร์ก แพ้ โวล์ฟสบวร์ก 0-1
ฮอฟเฟ่นไฮม์ ชนะ ไฮเดนไฮม์ 3-1
เบรเมน ชนะ อูนิโอน เบอร์ลิน 1-0