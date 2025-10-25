ซันเดอร์แลนด์ยิงนาทีบาป บุกปราบเชลซีคาบ้าน 2-1 นิวคาสเซิลก็ยิงชนะท้ายเกม
ซันเดอร์แลนด์ ทีมน้องใหม่ทำแสบ บุกยิงนาทีบาปแซงชนะเชลซี 2-1 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
เชลซีที่ชนะรวดมา 4 เกมติดรวมทุกรายการ มาออกนำตั้งแต่นาทีที่ 4 จากอเลฮันโดร การ์นาโช่ และเป็นประตูแรกในสีเสื้อสิงห์บลูของเขานับตั้งแต่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แต่ในนาทีที่ 22 วิลสัน อิสิดอร์ มาตีเสมอให้ทีมเยือน 1-1 หลังจากนั้นเกมเหมือนจะจบด้วยผลเสมอ แต่นาทีที่ 90+3 เชมสดีน ทาลบี ปีกโมร็อกโกมาทำประตูชัยให้ซันเดอร์แลนด์ชนะไป 2-1
ทีมสิงห์บลูแพ้เป็นเกมที่ 3 ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แล้ว มี 15 คะแนน จาก 9 นัด อยู่ในอันดับ 3 ส่วนซันเดอร์แลนด์มี 15 คะแนน รั้งอันดับ 6
ผลอีกคู่ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ชนะ ฟูแล่ม 2-1
