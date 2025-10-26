คุนญ่ายิงแล้ว! แมนยูเปิดบ้านอัดไบรท์ตัน 4-2 เกาะกลุ่มท็อปโฟร์
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด รักษาฟอร์มเก่งได้อย่างต่อเนื่อง เปิดบ้านเอาชนะไบรท์ตัน 4-2 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
แมนยูเพิ่งชนะ 2 เกมติดมาก่อนหน้านี้ ที่สำคัญเพิ่งบุกชนะลิเวอร์พูล 2-1 เมื่อสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตามการเจอกับไบรท์ตันที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด 4 เกมก่อนหน้านี้ แมนยูไม่สามารถชนะได้เลย แพ้ 2 เกม และเสมอ 2 เกม
20 นาทีแรกของครึ่งแรก เกมยังสูสี แต่นาทีที่ 24 แมนยูพาบอลป้วนเปี้ยนในเขตโทษทีมเยือน ก่อนที่มาเตอุส คุนญ่า กองหน้าปีศาจแดงจะได้บอลในเขตโทษ ก่อนสับไกยิงตุงตาข่าย แมนยูขึ้นนำ 1-0 และเป็นประตูแรกของคุนญ่าในสีเสื้อปีศาจแดงด้วย หลังจากนั้นในนาทีที่ 34 คาเซมิโร่ได้บอลหน้าเขตโทษไบรท์ตัน ก่อนยิงไปแฉลบนักเตะไบรท์ตัน บอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไป แมนยูขึ้นนำ 2-0
ครึ่งหลัง ไบรท์ตันเสียบอลกันง่าย นาทีที่ 61 ไบรอัน เอ็มโบโม่ รับบอลจากเบนยามิน เชชโก้ แล้วพาเข้ามากดตุงตาข่าย เจ้าบ้านนำห่าง 3-0 จนกระทั่งนาทีที่ 74 แดนนี่ เวลเบ็ค กองหน้าวัย 34 ปีของไบรท์ตัน และเป็นอดีตนักเตะแมนยู ยิงฟรีคิกเข้าไปให้ทีมเยือนไล่มา 1-3 หลังจากนั้นเป็นไบรท์ตันที่เดินหน้าบุกหวังประตูเพิ่ม นาทีที่ 93 ชาราลามปอส คอสตูลาส กองหน้าตัวสำรองโหม่งลูกเตะมุมเข้าไป ไบรท์ตันไล่มา 2-3 แต่นาทีที่ 90+7 เอ็มโบโม่ได้บอลในเขตโทษ ก่อนยิงเสยเข้าประตูไปให้แมนยูชนะไป 4-2
แมนยูชนะ 3 นัดรวดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รูเบน อโมริม มาคุมทีม ขึ้นมารั้งอันดับ 4 ของตาราง มี 16 คะแนน จาก 9 นัด ส่วนไบรท์ตันมี 12 คะแนน อยู่ในอันดับ 12
ผลคู่อื่นๆ
เชลซี แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 1-2
นิวคาสเซิล ชนะ ฟูแล่ม 2-1