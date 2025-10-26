เอเซ่ยิงทีมเก่า พาอาร์เซน่อลเฉือนหวิวพาเลซ 1-0 แมนซิตี้พ่าย 0-1 บอร์นมัธ 2-0 ขึ้นรองฝูง
เอเบเรชี่ เอเซ่ ปีกทีมชาติอังกฤษ ยิงประตูทีมเก่า พาอาร์เซน่อลเฉือนชนะคริสตัล พาเลซ 1-0 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
ทีมปืนใหญ่ครองเกมได้เหนือกว่าชัดเจน และประตูเดียวในเกมนี้เกิดขึ้นในนาทีที่ 39 เป็นเอเซ่ที่ใช้ความสามารถเฉาะตัวยิงเข้าไป ถึงแม้ว่าเกมจะเปิดทำให้ทั้งสองทีมมีโอกาสลุ้นประตู แต่ผลลงเอยด้วยชัยชนะของเจ้าถิ่น 1-0
อาร์เซน่อลนำจ่าฝูงต่อ มี 22 คะแนน จาก 9 นัด ส่วนพาเลซมี 13 คะแนน อยู่ในอันดับ 10
ขณะที่แอสตัน วิลล่า เปิดวิลล่า ปาร์ก เอาชนะ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-0 ได้ประตูชัยจากแม็ตตี้ แคช ตั้งแต่นาทีที่ 19 ของเกม ทำให้แมนซิตี้ชวดทำแต้มไล่จี้อาร์เซน่อล รั้งอันดับ 4 มี 16 คะแนน วิลล่าอยู่ในอันดับ 7 มี 15 คะแนน
ด้านบอร์นมัธ กลายเป็นทีมม้ามืดอีกทีม เปิดบ้านเอเม็กซ์ สเตเดียม เอาชนะฟอเรสต์ 2-0 ได้ประตูจากมาร์คัส ทราเวอร์เนียร์ นาทีที่ 25 และเอลี่ จูเนียร์ ครูปี นาทีที่ 40 ทำให้บอร์นมัธขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของตาราง มี 18 คะแนน ส่วนฟอเรสต์มี 5 คะแนน อยู่ที่ 18
ผลอีกคู่ วูล์ฟแฮมป์ตัน แพ้ เบิร์นลี่ย์ 2-3