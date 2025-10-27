รีล มาดริด เฉือน บาร์ซ่า 2-1 ยึดจ่าฝูงลาลีก้าเหนียวแน่น
รีล มาดริด เปิดบ้านเอาชนะ บาร์เซโลน่า 2-1 ในศึก “เอล กลาซิโก้” ที่สนามซานเตียโก้ เบร์นาเบว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
ครึ่งแรก นาทีที่ 12 เจ้าถิ่นส่งบอลเข้าประตูไปได้ก่อน คีเลียง เอ็มบัปเป้ ยิงเข้าไป แต่วีเออาร์ริบประตูเพราะเป็นลูกล้ำหน้าไปก่อน แต่หลังจากนั้นอีก 10 นาที เอ็มบัปเป้มายิงประตูนำ 1-0 จนได้ ในนาทีที่ 22 อย่างไรก็ตามในนาทีที่ 38 เฟร์มิน โลเปซ ยิงประตูตีเสมอ 1-1 ให้บาร์ซ่า แต่ก่อนหมดครึ่งแรก จู๊ด เบลลิงแฮม ทำประตูให้ราชันชุดขาวขึ้นนำ 2-1
ครึ่งหลัง นาทีที่ 51 อีริค การ์เซีย กองหลังบาร์ซ่าทำแฮนด์บอลในเขตโทษ ทำให้รีล มาดริด ได้จุดโทษ แต่เอ็มบัปเป้ยิงไปติดเซฟวอยเช็ก เชสนี่ นายทวารบาร์ซ่าปัดออกไป หลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่ม รีล มาดริดชนะ 2-1 มี 27 คะแนน จาก 10 นัด นำจ่าฝูง ส่วนบาร์ซ่าแพ้นัดที่ 2 ในซีซั่นนี้ มี 22 คะแนน อยู่ในอันดับ 2