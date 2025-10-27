อาร์เตต้าชมเอเซ่ไม่กดดันแม้เจอทีมเก่า จิตแข็งจนยิงประตูชัยได้อีก
มิเกล อาร์เตต้า ผู้จัดการทีมอาร์เซน่อล กล่าวหลังจากพาทีมปืนใหญ่เปิดบ้านเอาชนะคริสตัล พาเลซ 1-0 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ว่า เป็นสุดสัปดาห์ที่ดีของพวกเราทุกคน โดยเฉพาะความพยายามที่จะเอาชนะเกมที่ยากในพรีเมียร์ลีกได้ ส่วนการที่เอเบเรชี่ เอเซ่ ผู้ยิงประตูชัยในเกมนี้ และเป็นการยิงประตูทีมเก่าของตัวเองด้วยนั้น เชื่อว่าเอเซ่ไม่ได้กดดันที่จะต้องเล่นตรงข้ามกับทีมเขาของตัวเอง เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยม เชื่อว่าการยิงประตูได้แบบนี้จะทำให้เขามั่นใจมากขึ้น และยิงประตแบบนี้ได้อีกมากมาย เพราะช่วงเวลานี้อาจจะช่วยกำหนดทิศทางของฤดุกาลเลยก็ได้
อาร์เตต้ากล่าวอีกว่า ก่อนลงสนามในเกมนี้เรารู้ดีว่าจะต้องเจอกับทีมที่เล่นกันอย่ามีระเบียบมากที่สุดทีมหนึ่งของลีกในเวลานี้ พาเลซสามารถทำให้คู่แข่งผิดหวังได้ถ้าเสียสมาธิ ซึ่งอาร์เซน่อลก็เล่นได้ดีสม่ำเสมอ เล่นในรูปแบบที่ควรเล่น ส่วนผลที่แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกแพ้ แอสตัน วิลล่า 0-1 นั้น ทั้งตัวเองและนักเตะก็ไม่รู้เรื่องนี้ ทุกคนรู้ผลหลังจบเกมกันทั้งนั้น เพราะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์จนกว่าจะจบเกม
กุนซือทีมปืนใหญ่กล่าวถึงนักเตะที่ถูกเปลี่ยนตัวออกและดูเหมือนจะมีอาการเจ็บทั้งดีแคลน ไรซ์, วิลเลียม ซาลิบา และกาเบรียล มาร์ติเนลลี่ ว่า ยังไม่รู้ว่าพวกเขาเจ็บหรือไม่ หรืออาการเป็นอย่างไร โดยเฉพาะไรซ์ไม่แน่ใจว่าเป็นที่น่องหรือเอ็นร้อยหวาย ต้องรอดูว่าเขาจะต้องพักรักษาตัวอย่างไร ส่วนคนอื่นๆ ก็ต้องประเมินกันหลังจากนี้