เอเมอรี่ยกเสียงเชียร์ของแฟนบอล เป็นพลังให้วิลล่าชนะแมนซิตี้ได้
อูไน เอเมอรี่ ผู้จัดการทีมแอสตัน วิลล่า กล่าวหลังจากพาทีมเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-0ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามวิลล่า ปาร์ก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ว่า รู้สึกภูมิใจกับการที่แฟนบอลส่งเสียงเชียร์เป็นพลังให้กับลูกทีมอย่างมาก นักเตะทุกคนรับรู้ถึงกำลังใจเหล่านี้ดี ทำให้พวกเขาอยากทำผลงานที่ดีออกมา ที่สำคัญพวกเขาใช้ทักษะ ความมุ่งมั่น และเล่นได้ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งการเจอกับทีมอย่างแมนซิตี้ เราต้องการทั้งแทคติคที่ดี และความหวังจากแฟนบอลด้วย
เอเมอรี่กล่าวอีกว่า เราเริ่มต้นฤดูกาลนี้ได้แย่มากๆ แต่สิ่งสำคัญ คือ นักเตะทุกแสดงให้เห้นว่าเราจะต้องแก้ไข และพวกเขาก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้รู้สึกว่าเราแข็งแกร่งแล้ว การได้ 3 แต้มในเกมนี้ ทำให้มี 15 แต้ม ขยับอันดับขึ้นมาอยู่ท่อนบนของตารางแล้ว แต่ก็ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำ หลังจากนี้จะต้องมีงานหนักที่จะต้องเจอกับลิเวอร์พูลในเกมต่อไป
วิลล่ามีโปรแกรมจะออกไปเยือนลิเวอร์พูล ในคืนวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 03.00 น.