นิโก้ โควัช เล่าประสบการณ์-การเตรียมตัวสำหรับศึกแดร์ คลาสสิเคอร์
บุนเดสลีก้า เปิดเผยบทสัมภาษณ์ Q&A ของ นิโก้ โควัช กุนซือทีมโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ที่พร้อมเล่าประสบการณ์ และการเตรียมตัวสำหรับศึกแดร์ คลาสสิเคอร์ รวมทั้งเส้นทางการพัฒนาทีม
Q: ทำไมคุณถึงใช้คำพูดของโค้ช จิโอวานนี่ ตราปัตโตนี่?
A: จิโอวานนี่ ตราปัตโตนี่ เป็นโค้ชของผมสมัยที่ยังอยู่ที่ซัลซ์บวร์ก เขาเป็นคนที่วิเศษมาก เป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยม ด้วยประสบการณ์และอายุของเขา เขามีความรู้และมุมมองที่ลึกซึ้งมาก คำพูดของเขาติดอยู่ในใจผมเสมอว่าแต้มเดียวก็มีค่ามากในตอนจบฤดูกาล มันไม่ใช่แค่เรื่องบรรยากาศในทีม แต่แต้มที่ได้มาก็มีค่ายิ่งใหญ่เหมือนกัน
Q: ฟังดูคล้ายกับสถานการณ์ช่วงหลังของคุณกับดอร์ทมุนด์ เลยใช่ไหม?
A: ทีมของเราพัฒนาขึ้นในทิศทางที่ดี เรามีความสม่ำเสมอ มีความต่อเนื่อง นักเตะรู้ดีว่าเราคาดหวังอะไร ทั้งในจังหวะมีและไม่มีบอล สิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสให้เราชนะเกม เมื่อทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองและเพื่อนร่วมทีม ผมต้องชมเด็กๆ ในทีมที่ตั้งใจเรียนรู้และพยายามทำให้ดีที่สุดทั้งในสนามซ้อมและในแมตช์จริง ซึ่งสำคัญมาก
Q: ตอนนี้ทีมมีความมั่นคงในเกมรับมากขึ้นแค่ไหนแล้ว?
A: ผมคิดว่าตอนนี้เราทำได้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับ เรายังยิงประตูได้เยอะเหมือนเดิม ซึ่งมันสำคัญมาก เพราะเป็นหนทางสู่ชัยชนะ แต่เกมรับก็สำคัญเหมือนกัน มันไม่ใช่แค่หน้าที่ของกองหลังหรือผู้รักษาประตู ทุกคนในทีมมีส่วนร่วมหมดเลย ตั้งแต่กองหน้าก็ต้องช่วยเกมรับด้วย ต้องทำให้ทุกคนตระหนัก โดยเฉพาะตัวรุกที่บางทีปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามหลุดไป ตอนนี้เกิดขึ้นน้อยลงแล้ว ผมพอใจกับการพัฒนาเพราะมันช่วยให้เรามีโอกาสชนะมากขึ้น ถ้าไม่เสียประตู ด้วยศักยภาพที่เรามี โอกาสชนะยิ่งสูง หรือถ้าเสียประตูหนึ่ง เราก็ยังมีศักยภาพยิงกลับได้ นี่คือสิ่งที่ผมพยายามอธิบายให้เด็กๆ ฟัง เพราะแม้แต่ทีมใหญ่ในยุโรปก็ต้องเล่นรับกันทั้งทีม
Q: ศึกแดร์ คลาสสิเคอร์ กำลังจะมาถึง คุณรู้สถิติของตัวเองกับเกมนี้ไหม?
A: ในฐานะโค้ชหรือผู้เล่นล่ะ? เอาทั้งสองเลยใช่ไหม? เป็นคำถามที่ดีนะ (สถิติ ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 3) ก็เท่ากันพอดีเลย! ยังมีโอกาสให้พัฒนาครับ หวังว่าครั้งนี้ที่มิวนิคจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเรา ถึงแม้บาเยิร์นจะเป็นตัวเต็ง แต่ผมยังไม่เคยแพ้ในบ้านนะ ชนะติดต่อกันสิบเกม เราก็กำลังไปได้สวย แต่แน่นอน เราต้องทุ่มเทเต็มที่เพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีจากที่นั่น
Q: แว็งซ็องต์ กอมปานี บอกว่าฟอร์มไม่สำคัญ คุณเห็นด้วยไหม?
A: เห็นด้วยเลยครับ ทุกเกมมันมีเรื่องราวของตัวเอง เกมนี้ก็สำคัญมาก ผมหวังว่าทั้งสองทีมจะฟิตพร้อมเต็มที่ จะได้ออกมาเป็นเกมที่ยอดเยี่ยม อะไรก็เกิดขึ้นได้ในสนาม ผมเห็นด้วยกับเขา แต่ก็ต้องยอมรับว่าบาเยิร์นไม่ได้อยู่จ่าฝูงทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกกับบุนเดสลีก้าโดยไม่มีเหตุผล เขาพยายามลดความกดดัน แต่ผมอยู่ในวงการนี้นานเกินกว่าจะเชื่อแบบนั้น
Q: ศึกแดร์ คลาสสิเคอร์ คุณนึกถึงภาพอะไรบ้างในอดีต?
A: จริงๆ ผมอาจไม่ได้มีส่วนโดยตรง แต่มีเรื่องราวเยอะมาก โดยเฉพาะตอนที่ โอลิเวอร์ คาห์น อยู่ดอร์ทมุนด์ ผมว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมาก มันดีที่บุนเดสลีก้ามีเกมใหญ่แบบนี้ ลีกอื่นก็มีของตัวเองเหมือนกัน ตอนนี้เพิ่งผ่านไปแค่นัดที่เจ็ดเอง ยังเร็วอยู่ แต่ก็ดีที่คะแนนยังใกล้กัน ถ้าเราได้ผลดีอาจจะลดช่องว่างได้ หรือถ้าเสมอก็ยังตามอยู่สี่แต้ม เกมนี้สำคัญเพราะไม่ใช่แค่คนในเยอรมนีที่จับตาดู แต่ทั้งโลกก็เฝ้ารอดูเหมือนกัน นี่แหละที่บุนเดสลีก้าต้องการ
Q: ทำไมเกมนี้ถึงดูเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นมากกว่าแมตช์อื่นๆ?
A: ทุกแมตช์ในบุนเดสลีก้าก็สำคัญทั้งนั้น แต่เกมนี้มันเป็นฟุตบอลระดับสูงของลีกจริงๆ สองทีมนี้คือสโมสรชั้นนำของลีกอย่างชัดเจน ต้องพูดแบบนั้นเลย นั่นแหละที่ทำให้อารมณ์ความรู้สึกมันเข้มข้นกว่าปกติ หลายคนบอกว่าเกมไหนก็ต้องมีอารมณ์ร่วมสูงอยู่แล้ว ซึ่งก็จริง แต่เกมนี้มันมีปัจจัยพิเศษเพิ่มเข้ามา อย่างเช่น มีสถานีโทรทัศน์กว่า 200 ช่องถ่ายทอดสดไปทั่วโลก เราเตะตอนหกโมงครึ่ง เป็นเกมกลางแสงไฟสปอร์ตไลท์ แล้วตอนนี้ก็เป็นการเจอกันระหว่างทีมอันดับหนึ่งกับอันดับสองด้วย เพราะงั้นมันมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างที่ทำให้เกมนี้มีเสน่ห์และความหมายพิเศษกว่าคู่ไหนๆ
Q: คุณคิดว่าการดวลกับ แฮร์รี่ เคน มีความหมายกับ แซร์อู กีราซี ขนาดไหน?
A: ทั้งสองคนเก่งมาก เป็นกองหน้าระดับท็อปของลีก และสำคัญกับสโมสรตัวเอง ตอนนี้ แฮร์รี่ นำอยู่ก็จริง แต่เราก็ผลักดัน แซร์อู เต็มที่ ช่วงนี้เขาเน้นจ่ายมากกว่ายิงเอง แต่เดี๋ยวก็ยิงได้อีกแน่ เรารู้ดีว่า แซร์อู สำคัญกับเรามาก ถ้าเขายิงได้เท่าปีที่แล้ว ฤดูกาลนี้เขาก็จะต้องประสบความสำเร็จ ผมหวังว่าและเชื่อว่าหลังเบรกทีมชาติ เขาจะโชว์ฟอร์มได้เต็มที่ เพราะเราต้องการเขา
Q: สำหรับคุณ แฮร์รี่ เคน เป็นนักเตะคนสำคัญที่สุดของบาเยิร์นไหม?
A: แน่นอน เขายิงประตูได้เยอะ แถมตอนนี้ยังแอสซิสต์ด้วย มันไม่ได้ง่ายเลยเมื่อเจอทีมที่มีนักเตะดีๆ เยอะ จะพูดถึง โอลิเซ่ หรือแซร์จ ที่ฟอร์มดีมาก หรือ ดิอาซ ที่เล่นฝั่งซ้าย ทีมนี้แข็งแกร่งจริงๆ ทั้งแนวรับก็ทำงานหนัก ทุกอย่างมันต้องทำเป็นทีม 11 คน ถ้าแยกสี่ตัวรุกออกมาก็คงไม่ประสบความสำเร็จ ทีมนี้เล่นด้วยกันดีมาก แข็งแกร่งทั้งเทคนิคและสภาพร่างกาย บาเยิร์นพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากในสองปีหลัง พอรวมกันหมดก็เห็นเลยว่าคุณภาพฟุตบอลและความฟิตสำคัญกับเกมระดับสูงจริงๆ
Q: ฟังดูคล้ายกับทีมของคุณเหมือนกันใช่ไหม?
A: ใช่ครับ ผมว่าเรายังตามหลังอยู่ราวๆ หนึ่งปี ผมเพิ่งมาได้แปดเดือน แต่ แว็งซ็องต์ อยู่ปีที่สองแล้ว เรากำลังพยายามไล่ตาม ผมเคยพูดไว้แล้วว่าตอนจบฤดูกาลที่แล้วหรือช่วงเริ่มฤดูกาล เรายังตามหลังบาเยิร์นอยู่ถึง 25 แต้ม เราก็พยายามลดช่องว่างนั้น จะให้ลดทีเดียวเลยมันยากมาก แต่เป้าหมายของเราคือพัฒนาและโฟกัสที่ตัวเอง ถ้าเราดีขึ้น ผมเชื่อว่าช่องว่างกับบาเยิร์นจะลดลง แล้วนั่นแหละคือเป้าหมายของเรา