ร็อดเจอร์สลาออกผู้จัดการทีมเซลติก บอร์ดบริหารแถลงการณ์จวกสร้างความแตกแยก
เบรนแดน ร็อดเจอร์ส โค้ชชาวไอร์แลนด์เหนือ ได้ลาออกจากการเป็นผู้จัดการทีมเซลติก ทีมดังในสกอตติช พรีเมีนร์ชิพแล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม หลังจากพาทีมทำผลงานไม่ดีนักในฤดูกาลนี้
เซลติกรั้งอันดับ 2 ในลีกสูงสุดของสกอตแลนด์ มี 17 คะแนน จาก 9 นัด ตามหลังฮาร์ทส์ ทีมจ่าฝูงอยู่ 8 คะแนน ส่วนผลงานในยูโรป้าลีก รอบลีก แข่งขันไป 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 1
เซลติกได้ออกแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ว่า ร็อดเจอร์สได้ลาออกจากการทำงาน และสโมสรได้ตอบรับการลาออกของเขา ซึ่งทำให้เขายุติบทบาททันที โดยในระหว่างที่ดำเนินการหาผู้จัดการทีมคนใหม่ ได้มีการตั้งมาร์ติน โอนีล มาเป็นรักษาการผู้จัดการทีม และชอน มาโลนี่ย์ เป็นผู้ช่วย
เดอม็อต เดสมอนด์ หนึ่งในผู้ถือหุ้นของสโมสรได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการลาออกครั้งนี้ของกุนซือวัย 52 ปี ว่า เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้แสดงความต้องการในการต่อสัญญากับร็อดเจอร์สออกไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าสโมสรสนับสนุนเขาให้ทำงานระยะยาว แต่เขาของใช้เวลาในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเขากลับบอกว่าสโมสรไม่ได้เสนอสัญญาใหม่ให้เขา ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริง หลังจากนั้นเขาก็ได้ออกแถลงการณ์วิจารณ์การทำงานของสโมสร รวมทั้งการเสริมทีม ซึ่งก็ไม่เคยแจ้งกับบอร์ดบริหารมาก่อนเลย ทั้งๆ ที่เขาได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และเป็นคนสุดท้ายในการตัดสินใจเรื่องฟุตบอลเสมอ
“น่าเสียใจที่คำพูดและการกระทำของเขาหลังจากนั้นกลับสร้างความแตกแยก ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และมุ่งผลประโยชน์เพื่อตนเอง สิ่งเหล่านี้มีส่วนทำให้บรรยากาศในสโมสรเต็มไปด้วยความเป็นพิษ และยิ่งกระตุ้นให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาชิกของทีมผู้บริหารและคณะกรรมการ บางคำพูดดูหมิ่นที่ถูกส่งไปถึงพวกเขาและครอบครัวของพวกเขานั้น ไม่สมควรได้รับเลยและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง” เดสมอนด์ระบุในแถลงการณ์
ร็อดเจอร์สปิดฉากการคุมทีมเซลติกครั้งที่ 2 หลังจากกลับมารับงานในปี 2023 ด้วยการพาทีมคว้าแชมป์ลีก 2 สมัย บอลถ้วยในประเทศอีก 2 รายการ