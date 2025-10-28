สื่อสเปนคาดวินิซิอุสชิ่งราชันตลาดหน้าหนาวนี้ เหตุแตกหักกับอลอนโซ่
“อาส” สื่อสเปน รายงานว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวินิซิอุส จูเนียร์ ดาวยิงบราซิเลียนของรีล มาดริด กับชาบี อลอนโซ่ กุนซือราชันชุดขาว อยู่ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งจนอาจจะเดินหน้าทำงานร่วมกันไม่ได้ หลังจากที่อลอนโซ่ไม่พอใจพฤติกรรมของวินิซิอุส ในศึกลาลีก้า สเปน แมตช์ “เอล กลาซิโก้” ที่เอาชนะบาร์เซโลน่า 2-1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา
ในเกมนั้น อลอนโซ่ได้เปลี่ยนตัววินิซิอุสออกจากสนาม ทำให้เจ้าตัวไม่พอ และเรียกร้องให้เปลี่ยนใจให้เขาอยู่ในสนามต่อไป ทำให้อลอนโซ่ไม่พอใจอย่างมาก
นับตั้งแต่ที่กุนซือวัย 43 ปีเข้ามาคุมทีม วินิซิอุสได้ลงเล่นครบ 90 นาทีให้รีล มาดริด เพียง 3 แมตช์เท่านั้น ยิ่งการที่คีเลียง เอ็มบัปเป้ กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศส และจู๊ด เบลลิงแฮม มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีแล้ว ทำให้วินิซิอุสถูกลดบทบาทลงไป
สื่อสเปนเจ้าเดียวกันรายงานอีกว่า วินิซิอุส จูเนียร์ กำลังพิจารณาที่จะย้ายออกจากถิ่นซานเตียโก้ เบร์นาเบว ในตลาดเดือนมกราคมนี้ แต่ก็รอดูสถานการณ์ว่าจะดีขึ้นหรือไม่ เพราะเขาอยากจะอยู่กับทีมต่อไป และอยากจะต่อสัญญาออกไปให้อยู่กับรีล มาดริด ได้นานกว่าปี 2027 จากสัญญาปัจจุบันที่เหลืออยู่
ก่อนหน้านี้ ทีมจากซาอุดี โปรลีก พยายามทุ่มเงินเพื่อดึงตัวดาวยิงบราซิลวัย 25 ปีไปร่วมทีมแต่เขายืนยันว่าอยากอยู่กับรีลมาดริดต่อไปและได้มีการเจรจาสัญญาใหม่กันไปแล้ว