ปาเกต้าโพสต์ภาพโต้ข่าวไม่แฮปปี้กับเวสต์แฮม
ลูคัส ปาเกต้า มิดฟิลด์บราซิเลียน ออกมาตอบโต้ข่าวที่สื่อรายงานไปว่าเขาไม่มีความสุขกับเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทีมรองบ๊วยของพรีเมียร์ลีก และต้องการย้ายออกจากทีมในตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้
ก่อนหน้านี้ “เดอะ ไทม์ส” รายงานว่า ปาเกต้าไม่พอใจที่การย้ายทีมไปอยู่กับแอสตัน วิลล่า ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ไม่ประสบความสำเร็จ และฟลาเมงโก้ อดีตต้นสังกัดที่บราซิลของเขาก็ยื่นข้อเสนอยืมตัวมา แต่โดนทีมขุนค้อนปฏิเสธไป
ล่าสุด ปาเกต้าได้โพสต์ภาพของตัวเองและลูกชาย 2 คน ฟิลิปโป้และติเซียโน่ ในลอนดอน สเตเดียม รังเหย้าของเวสต์แฮม ผ่านโซเชียลมีเดีย หลังจากนั้นภรรยาของเขาก็แชร์โพสต์นั้นอีกครั้ง
ปาเกต้าเจอข้อหาล้มบอลไปเมื่อ 2 ปีก่อน ทั้งๆ ที่โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยม และเกือบจะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ แต่หลังจากนั้นเขาก็เคลียร์ข้อหาทั้งหมดได้
