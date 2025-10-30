ลิเวอร์พูลพ่ายพาเลซคาบ้าน 0-3 ร่วงรอบ 16 ทีม คาราบาวคัพ
คริสตัล พาเลซ บุกชนะลิเวอร์พูล 3-0 เขี่ยตกรอบ 16 ทีม ฟุตบอลคาราบาวคัพ ที่สนามแอนฟิลด์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
ในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลแพ้ให้พาเลซไปแล้ว 2 นัด คือ ในฟุตบอลคอมมูนิตี้ ชิลด์ ที่แพ้จุดโทษ 2-3 (เสมอในเวลา 2-2) และแพ้ในเกมพรีเมียร์ลีก 1-2 ที่เซลเฮิร์สท์ ปาร์ก
แมตช์นี้อาร์เน่อ ชล็อต ผู้จัดการทีมหงส์แดงส่งทีมสำรองลงสนามเกือบยกทีม และแพ้ไป 0-3 พาเลซได้ประตูจากอิสไมล่า ซาร์ นาทีที่ 41, 45 และเยเรมี่ ปิโน่ นาทีที่ 88 ก่อนหน้านั้นนาทีที่ 79 อมาร่า นัลโล่ กองกลางดาวรุ่งโดนใบแดงออกจากสนามไป ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้ลิเวอร์พูลตกรอบไป และเป็นการแพ้พาเลซ 3 นัดในการเจอกันซีซั่นนี้ทั้งหมด
ผลคู่อื่นๆ
นิวคาสเซิล ชนะ สเปอร์ส 2-0
อาร์เซน่อล ชนะ ไบรท์ตัน 2-0
สวอนซี แพ้ แมนซิตี้ 1-3
วูล์ฟแฮมป์ตัน แพ้ เชลซี 3-4
ผลกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี
โรม่า ชนะ ปาร์ม่า 2-1
โคโม่ ชนะ เวโรน่า 3-1
ยูเวนตุส ชนะ อูดิเนเซ่ 3-1
โบโลญญ่า เสมอ โตริโน่ 0-0
เจนัว แพ้ เครโมเนเซ่ 0-2
อินเตอร์ มิลาน ชนะ ฟิออเรนติน่า 3-0
ผลลีกเอิง ฝรั่งเศส
เลอ อาฟร์ ชนะ แบรสต์ 1-0
ลอริยองต์ เสมอ เปแอสเช 1-1
เม็ตซ์ ชนะ ล็องส์ 2-0
นีซ ชนะ ลีลล์ 2-0
มาร์เซย เสมอ อองเช่ร์ส 2-2
น็องต์ส แพ้ โมนาโก 3-5
ปารีส เอฟซี เสมอ ลียง 3-3
สตราสบวร์ก ชนะ โอแซร์ 3-0
ตูลูส เสมอ แรนส์ 2-2