ชล็อตชี้แข้งหงส์ล้ามากเพราะแข่งถี่เกินไป ขอบคุณแฟนบอลที่ยังให้กำลังใจแม้แพ้พาเลซอีก
อาร์เน่อ ชล็อต ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล กล่าวหลังจากทีมหงส์แดง แพ้คาบ้านให้คริสตัล พาเลซ 0-3 ในการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพ รอบ 16 ที่สนามแอนฟิลด์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ว่า ความพ่ายแพ้ในเกมฟุตบอลเป็นเรื่องน่าผิดหวังเสมอ ยิ่งแพ้แล้วตกรอบแบบนี้ แต่การเลือกนักเตะลงสนามในเกมนี้กับรอบเดียวกันเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ก็ทำเหมือนกัน มันมีหลายเหตุผล ไม่มีเหตุผลไหนมาที่ดีพอจะบอกได้กับการที่เราแพ้มา 6 จาก 7 เกมหลังสุด การแพ้แบบนี้มันมากเกินไปสำหรับทีมอย่างลิเวอร์พูล
ชล็อตกล่าวอีกว่า ถ้าดูผลงานในสนามในแมตช์ที่แพ้เบรนท์ฟอร์ด 1-3 แล้วย้อนไปดูก่อนหน้านั้นที่ชนะแฟรงก์เฟิร์ตมา 5-1 ในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ซึ่งห่างกันเพียง 2 วัน การลงสนาม 3 แมตช์ ใน 7 วันเป็นเรื่องที่ยกมาก แต่ไม่อยากเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างที่ทีมแพ้ในวันนี้ แต่เมื่อเห็นนักเตะบางคนที่ย้ายมาจากลีกอื่นที่ต้องเจองานหนัก เพราะต้องลงเตะพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนส์ลีกถี่แบบนี้เป็นเรื่องที่ยากของพวกเขา หลังจากนี้จะต้องไปเจอกับแอสตัน วิลล่า ในอีก 2 วัน ซึ่งอาจจะมีนักเตะที่เตรียมเอาไว้สำหรับเกมนี้ แต่อาจจะมีคนเจ็บเพิ่มอีก แบบที่อเล็กซานเดอร์ อิซัก เจ็บหลังจากจบเกมชนะแฟรงก์เฟิร์ต หรือเกมที่เจอกับเซาธ์แฮมป์ตัน ในคาราบาวคัพ โจวานนี่ เลโอนี่ มาเจ็บยาว อูโก้ อีคิติเก้ ก็มาโดน 2 ใบเหลือง จนโดนแบนไปอีก
กุนซือทีมหงส์แดงกล่าวต่อว่า ในบางช่วงเวลาที่มีนักเตะพร้อมลงสนาม 15-16 คน การดึงดาวรุ่งจากอคาเดมี และให้นักเตะสำรองลงสนาม เป็นเรื่องที่ถูกต้อง และจะไม่เปลี่ยนแปลงตรงจุดนี้ เพราะจากทีมที่ส่งลงไปโอกาสที่จะชนะพาเลซได้ก็มีน้อยอยู่แล้ว
“การเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล เป็นงานที่กดดันมากอยู่แล้ว การแพ้ 6 จาก 7 แมตช์แบบนี้ ไม่ได้ทำให้ผมกดดันมากขึ้น เพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าเมื่อผลงานเป็นแบบนี้ มันต้องมีความกดดันเข้ามา แต่ก็มองในแง่ดีว่า ถึงแม้ทีมจะโดนนำ 2-0 แต่แฟนบอลก็ยังให้กำลังใจทีมอยู่ และทำให้นักเตะทุกคนอยากจะลงเล่นเพื่อแฟนบอลในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ หวังว่าพวกเขาจะให้กำลังใจเราเหมือนวันนี้ เพราะต้องเจอกับวิลล่าที่ได้พักมาทั้งสัปดาห์” ชล็อตกล่าว