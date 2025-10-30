อาจเพิ่มกฎจำกัดเวลาทุ่มลูก หลังสโมสรพรีเมียร์ใช้เป็นอาวุธเยอะขึ้น
สื่อต่างประเทศรายงานว่า คณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาติ (ไอเอฟเอบี) ซึ่งเป็นองค์กรพิจารณาออกกฎกติกาการแข่งขันของกีฬาฟุตบอลสมัยใหม่ กำลังพิจารณาปรับเปลี่ยนกฎเกี่ยวกับการทุ่มลูก หลังจากเกมลูกหนังยุคนี้ สโมสรหลายแห่งหันมาเน้นแผนการบุกทำประตูด้วยแผนการทุ่มไกลมากขึ้น
รายงานข่าวระบุว่า ไอเอฟเอบีกำลังหารือกันว่าอาจจะออกกฎกำหนดว่า นักเตะมีเวลาไม่เกินกี่วินาทีในการเตรียมพร้อมก่อนทุ่มลูก เพื่อให้เกมเร็วขึ้น และตื่นเต้นขึ้น
ยกตัวอย่างกฎใหม่ที่ใกล้เคียงกันซึ่งนำมาใช้ในฤดูกาลนี้คือ ผู้รักษาประตูมีเวลาถือลูกไม่เกิน 8 วินาที ถ้านานกว่านั้นจะต้องเสียลูกเตะมุม โดยกรรมการจะทำมือให้สัญญาณนับถอยหลังเพื่อให้ผู้รักษาประตูทราบ
รายงานข่าวระบุว่า คณะทำงานฝ่ายที่ปรึกษาด้านฟุตบอลและเทคนิคของไอเอฟเอบีเพิ่งหารือกันเมื่อต้นสัปดาห์ว่าจะออกกฎจำกัดเวลาแบบเดียวกันกับการทุ่มลูกและการเตะลูกจากประตู หลังจากเริ่มเห็นตัวอย่างทีมต่างๆ ในพรีเมียร์ลีกที่ใช้เวลาเตรียมตัวเล่นลูกจากการทุ่มบอลนานขึ้นเพราะหวังลุ้นทำประตู ทำให้เวลาที่เล่นบอลในสนามน้อยลง
ข้อมูลเชิงสถิติพบว่า การแข่งขันพรีเมียร์ลีกช่วงสัปดาห์แรกๆ ของฤดูกาลนี้ มีการเล่นลูกทุ่มไกลมากกว่าฤดูกาลก่อนกว่าเท่าตัว โดยเฉลี่ยแล้ว 3.44 ครั้งต่อนัดใน 40 เกมแรกของฤดูกาล ขณะที่เมื่อฤดูกาลที่แล้วมีสถิติการเล่นลูกทุ่มไกล 1.52 ครั้งต่อนัดในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่เวลาเล่นลูกในสนามอยู่ที่ 54 นาที 21 วินาที ต่อนัด ลดลงจากฤดูกาลก่อน 133 วินาที
นอกจากนี้ ไอเอฟเอบียังหารือกันเรื่องการปรับเปลี่ยนกฎในส่วนอื่นๆ ด้วย อาทิ ให้ VAR สามารถแย้งได้กรณีคิดว่าผู้ตัดสินแจกใบเหลืองไม่ถูกต้อง และการพิจารณารายละเอียดของกฎล้ำหน้าเพิ่มเติม