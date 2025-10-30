ชล็อตเป็นเต็ง 3 กุนซือโดนปลด หลังพาหงส์ฟอร์มบู่ต่อเนื่อง
อาร์เน่อ ชล็อต กลายเป็นเต็ง 3 ผู้จัดการทีมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่จะถูกปลดแล้ว หลังจากพาทีมแพ้ 6 จาก 7 เกมหลังสุดรววมทุกรายการ
บ่อนพนันถูกกฎหมายในต่างประเทศออกอัตราต่รองกุนซือพรีเมียร์ลีกที่มีโอกาสจะถูกปลดออกจากตำแหน่งมากที่สุด เต็ง 1 เป็นวิตอร์ เปเรร่า ของวูล์ฟแฮมป์ตัน ที่พาทีมรั้งบ๊วยของตาราง ยังไม่ชนะทีมไหนเลยใน 9 นัดแรก มี 2 คะแนน ที่อัตราแทง 4 จ่าย 6
เต็ง 2 นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต ผู้จัดการทีมเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทีมรองบ๊วยของตาราง ที่ถึงแม้จะเพิ่งคุมทีมไปไม่กี่นัด แต่ผลงานยังไม่ดีขึ้น ที่อัตราแทง 8 จ่าย 8
เต็ง 3 อาร์เน่อ ชล็อต ของลิเวอร์พูล ที่แทง 3 จ่าย 8 ส่วนเต็ง 4 มาร์โก้ ซิลวา กุนซือฟูแล่ม แทง 10 จ่าย 8
ขณะที่รูเบน อโมริม เฮดโค้ชแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ลดลงมาเป็นเต็ง 8 แทง 20 จ่าย 25 หลังจากพาทีมชนะรวด 3 นัดในพรีเมียร์ลีกมาได้